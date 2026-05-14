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El Guadalajara empata en casa de Cruz Azul en la ida de la semifinal del Clausura mexicano

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México, 13 may (EFE).- Las Chivas de Guadalajara, equipo entrenado por el argentino Gabriel Milito, empataron este miércoles 2-2 en su visita al Cruz Azul, en el partido de ida de su serie de semifinales del torneo Clausura mexicano.

Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda convirtieron por las Chivas, en tanto Carlos Rodríguez y el nigeriano Christian Ebere lo hicieron por los Azules del técnico Joel Huiquí.

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La primera mitad transcurrió con ambos cuadros en busca de la portería contraria y lucha en mitad de la cancha con numerosos duelos individuales.

En el minuto dos, el argentino José Paradela estuvo cerca de poner delante a los Azules al aprovechar un desorden en la defensa de los visitantes, pero remató por fuera.

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Por Guadalajara, Richard Ledezma estrelló un balón en el poste en el minuto 8. A partir de ahí dominó y lo reflejó en el marcador, al aprovechar un error del guardameta colombiano Kevin Mier, quien se confirmó como un portero inseguro en momentos cruciales; escupió un balón y lo dejó a merced de Sandoval, letal con el golpe de zurda.

Paciente, Cruz Azul se fue por el empate y lo consiguió en el 37 de una manera casi artística. Rodríguez avanzó por banda derecha, vio que el portero Óscar Whalley estaba adelantado y con un toque suave por encima, metió el balón en la red, el 1-1.

La segunda mitad volvió a ser de buen fútbol. Aunque se clasificarán si empatan la serie, por haber terminado mejor que Cruz Azul en la fase regular, las Chivas del entrenador Gabriel Milito insistieron en atacar y cosecharon fruto, al retomar la ventaja.

Sepúlveda aceptó un servicio de Miguel Gómez en el 50 y de cabeza venció a Mier.

Otra vez Cruz Azul se vio con el partido cuesta arriba; atacó y en el 56 se vio beneficiado por un penalti, por una falta en el área sobre Ebere, quien cobró de manera magistral y rescató la igualada.

Los dos cuadros tuvieron oportunidades ofensivas en el resto del partido, las Chivas con un puñado de jóvenes con un fútbol descarado; Cruz Azul, sobrio, empeñado en imponer condiciones en su casa.

Guadalajara cerró mejor, pero le faltó contundencia y firmó el empate que lo pone con ventaja en el partido de vuelta porque se clasificará a la final con un triunfo o una igualada. La única manera de Cruz Azul para acceder a la serie por el título es ganar el sábado como visitante.

El mejor de la serie disputará la final contra el ganador entre los Pumas UNAM, donde juega el delantero paraguayo Robert Morales, y el Pachuca, donde brilla el goleador venezolano Salomón Rondón. EFE

(fotos)

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