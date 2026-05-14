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Entra en vigor el nuevo copago farmacéutico con nuevos tramos de renta y topes mensuales

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Madrid, 14 may (EFE).- Desde este jueves está en vigor un nuevo sistema de copago farmacéutico más proporcional a los ingresos, que introduce cuatro nuevos tramos de aportación de rentas medias y bajas y topes mensuales progresivos en la población activa para favorecer a los que menos ganan y a los polimedicados.

Con un impacto presupuestario estimado en 265,63 millones de euros, el real decreto impulsado por los ministerios de Sanidad y Hacienda modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria persigue reducir las desigualdades y garantizar la continuidad de los tratamientos.

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Para ello, se ha hecho un modelo más progresivo para que los ciudadanos abonen parte de su medicación en una cuantía más proporcional a su nivel de ingresos:

Hasta ahora, los tramos de renta para el copago, que han permanecido invariables desde 2012, son tres: rentas inferiores a 18.000 euros, que pagan el 40 %; las de 18.000 a 100.000, que abonan la mitad; y más de 100.000, que desembolsan el 60 %.

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El nuevo modelo eleva el número de tramos hasta un total de seis para beneficiar a las rentas medias y bajas, pero sin incrementar ninguna de las aportaciones, introduciendo por primera vez máximos mensuales en las rentas inferiores a los 35.000 euros, que hasta ahora no disponían de límites específicos, para mitigar así el impacto económico en las personas con tratamientos prolongados y en polimedicados.

A partir de hoy, los tramos y aportaciones para población activa quedan así:

- Hasta 9.000 euros y de 9.000 a 17.999 euros, que tendrán que contribuir con el 40 % hasta un máximo de 8,23 euros y 18,52 euros mensuales, respectivamente.

- Las rentas de 18.000 a 34.999 euros y las de 35.000 a 59.999 euros, en cuyo caso pagarán el 45 %, pero las primeras no superarán los 61,75 euros, mientras para las segundas no hay ningún tope.

- Un quinto tramo, el de 60.000 a 99.999 euros, abonará el 50 % de su medicación, sin techo máximo al mes.

- El sexto tendrá que pagar el 60 %, sin que ninguno de los dos tenga topes mensuales.

Con el sistema anterior, los pensionistas compartían los mismos tramos que los activos - inferiores a 18.000 euros, de 18.000 a 100.000 y más de 100.000- con un 10 % de copago, aunque en su caso, con topes mensuales de 8,27, 18,52 y 61,75 euros en cada horquilla, respectivamente.

Ahora hay cuatro tramos en este grupo: el de menos de 18.000, de 18.000 a 59.999 y de 60.000 a 99.999, que se sufragarán el 10 % de la medicación, hasta un tope mensual de 8,23 euros, 13,37 euros y 18,52 euros, respectivamente.

Los que tengan pensiones superiores a los 100.000 euros, el porcentaje de copago se mantiene en el 60 % hasta un máximo de 61,75 euros al mes.

Asimismo, se mantienen las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o afectados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia. EFE

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