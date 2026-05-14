Espana agencias

Borja Sémper duda que haya acabado el ciclo de Florentino Pérez en el Real Madrid y pide "respeto" para su figura

Guardar
Google icon
Imagen PCFCY6GPXNAHDA5AXXHKJZPIQY

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha calificado hoy de "monumental" la figura de Florentino Pérez en el Real Madrid, duda de que se haya acabado su ciclo al frente del club blanco y ha pedido "respeto" para su figura.

Así se ha expresado durante una entrevista en 'Espejo Público' en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que los políticos deberían tener mucho cuidado a la hora de hablar de cosas que no competen al ámbito estrictamente político, ya que considera que las decisiones sobre el futuro del Real Madrid son exclusivas de los socios del club.

PUBLICIDAD

Dicho esto, Sémper ha admitido que este asunto le toca el corazón porque él es "muy merengue". En su opinión, es "innegable" que la figura de Florentino Pérez "ha sido monumental para el Real Madrid".

Por ello, ha dicho tener dudas de que "haya acabado su ciclo" a pesar de que ya lleva 26 años al frente del Club, teniendo en cuenta lo vivido por el Real Madrid en los últimos años. Dicho esto ha pedido "un poco de respeto" porque cree "Florentino se lo merece".

PUBLICIDAD

Al ser preguntado sobre qué sintió al escuchar la rueda de prensa en la que anunció que adelantaba las elecciones para presidir el Real Madrid y cargaba contra los periodistas, Borja Sémper ha querido quitar hierro a la intervención del presidente del Club blanco apuntando que "como todo en esta vida" hay cosas que "pueden ser mejorables o no".

No obstante, el dirigente del PP considera que en ese momento "hubo naturalidad". "Eso nadie lo puede negar", ha exclamado antes de apuntar que hoy "la naturalidad debería cotizar también al alta".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Seguridad Nacional alerta de "injerencias extremistas" para erosionar la neutralidad de policías y Fuerzas Armadas

Seguridad Nacional alerta de "injerencias extremistas" para erosionar la neutralidad de policías y Fuerzas Armadas

Luis Planas apela a la "lógica absoluta" para regularizar a trabajadores en la agricultura

Infobae

El terrorismo de extrema derecha se consolida como amenaza con un alza de casos del 34 %

Infobae

Pelayo Gordillo (Vox), senador autonómico extremeño con apoyo de PP y abstención de PSOE

Infobae

La librería más antigua de España recauda 60.000 euros en 13 días para evitar su cierre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar López sobre el viaje de Ayuso a México: “La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”

Óscar López sobre el viaje de Ayuso a México: “La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”

El Supremo condena a diez años de prisión a dos padres de Lugo por mantener a su hijo entre basura y causarle graves lesiones permanentes

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

ECONOMÍA

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

Los extranjeros tiran del empleo en España: ya son más de 3,2 millones de afiliados y suponen casi la mitad del empleo creado desde la reforma laboral

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

¿Qué pasa si compras o alquilas una casa donde hubo un crimen? Esto dice la ley sobre la responsabilidad del propietario y el inquilino

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de mayo

DEPORTES

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”