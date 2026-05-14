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Ferrol mantiene la escala de un crucero afectado por un brote de gastroenteritis

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Ferrol, 14 may (EFE).- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis y que permanece atracado en la ciudad francesa de Burdeos, mantiene su escala en el puerto de Ferrol, prevista para este próximo sábado, según han confirmado a EFE fuentes de la Autoridad Portuaria ferrolana.

Las mismas fuentes han indicado que sigue vigente "de momento" la llegada de la embarcación, en la que falleció un pasajero, un británico mayor de 90 años y que carecen de "noticias en otro sentido de momento".

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La alerta sanitaria provocó el confinamiento de 1.700 personas en la embarcación, pero la confirmación del brote ha posibilitado que los pasajeros sin síntomas ya la puedan abandonar.

Autoridades sanitarias de la región gala de Nueva Aquitania comunicaron un "episodio de gastroenteritis de origen viral", por lo que se procedió al levantamiento de la prohibición de desembarco para personas sin síntomas y el mantenimiento del aislamiento para las contagiadas.

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El Ambition, procedente de las islas Shetland, recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico por gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas en el barco. EFE

rs/am/lml

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EFE

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