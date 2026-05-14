Prisión para los 9 detenidos en una narcolancha con 3.000 kilos de hachís en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 14 may (EFE).- La Plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el ingreso en prisión provisional de las nueve personas detenidas cuando intentaban desembarcar de una narcolancha casi 3.000 kilos de hachís en una playa de Gáldar.

Según han confirmado a EFE fuentes del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para todos ellos se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

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La investigación judicial por estos hechos se encuentra bajo secreto de sumario.

Según la información avanzada por el diario 'La Provincia', los efectivos policiales persiguieron la narcolancha desde Las Palmas de Gran Canaria, tras descubrir una semirrígida con fardos en su interior, llegando a disparar varios tiros disuasorios al aire para intentar que los tripulantes se detuvieran.

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Fue a primera hora de la mañana del lunes cuando esta lancha llegó a una playa próxima a la localidad de Sardina de Gáldar e intentó alijar en tierra, si bien se encontraron con el dispositivo policial en el que también han participado Policía Local y Guardia Civil.

Según los primeros datos confirmados por la Policía, se decomisaron casi 3.000 kilogramos de hachís distribuidos en más de 90 fardos. EFE

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