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Koldo García rechaza hablar de las mascarillas de Baleares al sostener que ya fue juzgado

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Madrid, 14 may (EFE).- Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha rechazado este jueves declarar sobre la adjudicación de contratos de mascarillas en las islas Baleares en pandemia, al considerar que estos hechos ya formaron parte del juicio que el Tribunal Supremo dejó visto para sentencia la semana pasada.

Es algo que ya defendió su abogada, Leticia de la Hoz, en el escrito en el que pidió el archivo de la causa en la Audiencia Nacional y que fue desestimado por el juez Ismael Moreno, que dejó claro que el Supremo no incluyó en su juicio la contratación de material sanitario de las islas Baleares y Canarias.

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La defensa recurrió ese rechazo del juez y a ello ha apelado este jueves durante la breve comparecencia de Koldo García en la Audiencia Nacional, en la que ha preferido guardar silencio hasta que se resuelva su recurso, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Sí que ha aprovechado la cita Koldo García para volver a reclamar una copia de los dispositivos electrónicos que le fueron incautados en febrero de 2024, cuando fue detenido, y sin los cuales considera que no está en igualdad de armas respecto a las acusaciones.

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Y, como hizo en el juicio del Supremo, ha cargado contra algunos medios de comunicación por publicar su vida privada. Ha dicho, según las fuentes consultadas, que le están destrozando la vida.

En esos términos ha discurrido el breve paso del exasesor ministerial por la Audiencia Nacional, donde ha sido traslado en un furgón desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que permanece desde noviembre como preso preventivo junto al también exdirigente socialista José Luis Ábalos.

Ambos compartieron banquillo en el Supremo con el reconocido comisionista Víctor de Aldama, quien permanece en libertad y les acusó de haber recibido mordidas millonarias pagadas por él. Los tres esperan la sentencia del juicio sobre el presunto amaño de contratos de mascarillas de entes dependientes de Transportes.

La cita de Koldo García este jueves en la Audiencia Nacional se enmarca en la parte del caso relativa a la compra de material sanitario en las islas Baleares. El Supremo dejó en manos de este órgano judicial esa rama de la causa y otras, como las mascarillas de la administración canaria, adjudicaciones de obra pública o el sistema de reembolso en efectivo del PSOE por pagos anticipados.

En el juicio del Supremo se escuchó el informe aportado por la expresidenta balear y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, citada como testigo, en el que dijo que "desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo", ya que ella "no realiza contrataciones ni transmite instrucciones sobre a quién hay que contratar".

"Mientras he sido presidenta nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Incluyo a Soluciones de Gestión", añadió tras negar haber recibido orden o presión para efectuar compra o contrato alguno".

El juez Moreno citó a Koldo García y a Aldama -que comparece el 21 de mayo- tras un informe policial sobre los contratos que concluía que Armengol delegó la gestión de compra de mascarillas en el director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino.

En uno de los mensajes analizados por la UCO, Koldo mostraba familiaridad con Armengol, con quien llegó a despedirse con un "Vale cariño, te mantengo informada", cuando le propuso que contratara a las empresas de De Aldama para las pruebas de detección del Covid en los aeropuertos de Baleares.EFE

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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