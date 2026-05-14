La AIReF rebaja una décima su previsión de crecimiento para este año, al 2,2 %

Madrid, 14 may (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha revisado este jueves una décima a la baja su previsión de crecimiento del PIB español para este año, hasta el 2,2 %, ante la debilidad del comportamiento de la economía de los principales socios europeos.

La AIReF ha presentado su examen del informe de seguimiento del plan fiscal remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado mes de abril, en el que revisa su escenario macroeconómico, que prevé un crecimiento del 2 % en 2027 y del 1,9 % en 2027. EFE

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