La rebaja del IVA para la luz y el gas se desactivará el 1 de junio y volverá al 21 %

Madrid, 14 may (EFE).- El IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña pasará el 1 de junio del tipo rebajado del 10 % al tipo general del 21 %, tras la contención de los precios de consumo de estos suministros en el mes de abril, ha informado este jueves el Ministerio de Economía.

"La caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación de las medidas sobre el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA", dice el comunicado de Economía, que hace referencia también a la reversión de la rebaja del impuesto sobre la electricidad, que pasará el 1 de junio del 0,5 al 5 % habitual.

PUBLICIDAD

No obstante, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica continuará hasta el 30 de junio, así como el resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores y transportistas, y los descuentos reforzados del bono social eléctrico, del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos.

"El efecto de las medidas del plan de respuesta en la inflación general es de una moderación cercana a un punto porcentual", señala Economía, al tiempo que hace hincapié en que el Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios en un contexto de elevada incertidumbre.

PUBLICIDAD

El decreto ley con el plan de respuesta a la guerra contra Irán, que se aprobó el 20 de marzo en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, aseguraba las rebajas fiscales para abril y mayo, pero preveía su desactivación a partir de junio en función de la evolución de los precios.

La rebaja al 10 % del IVA de los carburantes (gasolinas, gasóleos y biocarburantes y devolución parcial del gasóleo profesional), así como los tipos reducidos del impuesto sobre hidrocarburos, permanecerá vigente hasta el 30 de junio, puesto que la inflación en abril para estos productos se mantiene por encima del umbral del 15 % fijado por el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Economía señala que los carburantes siguen presionados al alza por la guerra en Irán, pero insiste en que el plan de respuesta está cumpliendo su objetivo de amortiguar el impacto, ya que ha moderado la inflación de este producto en más de 16 puntos porcentuales. EFE