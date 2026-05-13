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Sainz-Villegas: "La música es el lenguaje de las emociones y unifica la condición humana"

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Rebeca Palacios

Logroño, 13 may (EFE).- El guitarrista Pablo Sainz-Villegas, reconocido internacionalmente, ha dicho a EFE que "la música es el lenguaje de las emociones y supone una experiencia que unifica la condición humana", por lo que, cuanto más desarrollo tecnológico hay en el mundo, más necesidad tienen las personas de "nutrir su corazón con el arte y la naturaleza".

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Sainz-Villegas (Logroño, 1977), considerado el sucesor de Andrés Segovia, es el director artístico y fundador de 'La Rioja Festival', una iniciativa que aúna música clásica, cultura, vino y gastronomía con diez conciertos y otras actividades divulgativas, que se desarrollan del 14 al 24 de mayo.

Plácido Domingo encabeza el programa musical de la quinta edición del festival, cuyo lema es 'Crisol' porque "la música es un crisol de emociones", pero esta iniciativa también es "un proyecto de turismo cultural, con más de 30 experiencias celebrando la naturaleza, la gastronomía, los productos locales y el Camino de Santiago por varios municipios riojanos", ha relatado.

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Además, habrá seis charlas previas a los conciertos para "poner un contexto" a las piezas musicales y una clase magistral de Andrea Casarrubios, primera nominada a un Grammy como compositora española, quien ha creado la obra 'Itinerante', un encargo del festival para guitarra y cuarteto de cuerda.

Para este guitarrista, que vive a caballo entre Miami (Estados Unidos) y Madrid, "la música clásica descubre y desvela rincones únicos del alma", pero es fundamental "ofrecer al público una invitación, abrirle la puerta y que se sienta parte de esa experiencia".

Por ello, ha abogado por "contextualizar" cada concierto, ya que cada composición musical creada a lo largo de la historia está determinada por el contexto personal de su creador, el histórico y el estético.

Este logroñés está considerado embajador de la cultura española en el mundo tras ser el primer guitarrista solista en tocar en el Carnegie Hall de Nueva York, desde que lo hizo Andrés Segovia en 1983, por lo que fue aclamado como su sucesor, algo que asume como "una preciosa responsabilidad".

"La música y el arte se basan en la excelencia, Andrés Segovia fue una persona que llevó la guitarra desde su Linares natal a los grandes escenarios del mundo", por lo que, "en cada concierto, yo siento que devuelvo la guitarra a la gente, porque la música pertenece a las personas", ha reflexionado.

Ha reconocido que el mundo ha evolucionado hacia una tecnificación, que ha traído grandes avances técnicos, pero el ser humano tiene "dos maneras de percibir el mundo: a través de la mente y del corazón y ambas son necesarias en equilibrio".

La guitarra es, para él, "uno de los instrumentos más poéticos que existe, es un contador de historias naturales desde sus orígenes, con los trovadores"; y es "un puente natural entre la música clásica y la música popular", por lo que "hay algo intrínseco en el alma de la guitarra que une a las personas".

"La cultura es lo que nos conecta como seres humanos, es lo que despierta la capacidad extraordinaria que tenemos de sentir y conectarnos", ha subrayado.

En 2006 puso en marcha su proyecto filantrópico 'El legado de la música sin fronteras', con el que ha podido compartir con música con más de 45.000 niños y jóvenes de España, México y Estados Unidos, y que ha evolucionado a la iniciativa 'Cuerdas en común', con la que desarrolla muchas actividades sociales y educativas.

"La música une a las personas y, en estos momentos, es lo que más necesitamos", ha concluido. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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