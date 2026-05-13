Periodistas advierten de bulos y teorías conspirativas durante la crisis del hantavirus

Santa Cruz de Tenerife, 13 may (EFE).- La periodista especializada en desinformación Rocío Benavente, de Maldita.es, ha advertido este miércoles de que la reciente crisis del hantavirus evidenció cómo en situaciones de incertidumbre proliferan rumores, contenidos fuera de contexto y teorías conspirativas que dificultan el acceso a información fiable.

Benavente, antes de participar en unas jornadas sobre bulos, desinformación y cambio climático organizadas por el Gobierno de Canarias, ha explicado que en emergencias de este tipo suelen aparecer tres grandes formas de desinformación: los bulos sociales que cubren vacíos informativos iniciales, la utilización política de la crisis mediante reproches cruzados y las teorías de la conspiración que atribuyen lo ocurrido a supuestas fuerzas ocultas.

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La periodista de Maldita.es ha subrayado que muchas veces la desinformación no consiste en una mentira directa, sino en medias verdades o mensajes sin contexto que terminan generando confusión social.

Asimismo, ha defendido que la respuesta pasa por reforzar la cultura científica de la ciudadanía, exigir responsabilidad a las plataformas digitales y mejorar la comunicación institucional para que la población disponga de información clara y contrastada sobre, en este caso, el hantavirus.

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Por su parte, el periodista Juan Carlos Gómez, director de Ciencia y Medio Ambiente de la Agencia EFE, ha defendido que la crisis del hantavirus demuestra la importancia de acudir a la ciencia, los datos y el periodismo riguroso frente a rumores difundidos en redes sociales o por grupos de mensajería.

Gómez ha señalado que, ante situaciones de incertidumbre, es habitual que surjan especulaciones sin base real, especialmente en una sociedad que ha vivido en los últimos años episodios extremos y crisis sucesivas.

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En ese contexto, ha insistido en que “el dato es el dato” y que la información contrastada debe prevalecer frente a comentarios sin fundamento.

Además, ha lamentado que muchas personas otorguen más credibilidad a mensajes lanzados por creadores de contenido o usuarios en internet que al trabajo de profesionales de la información, y ha reclamado recuperar el papel del periodismo como referencia pública.

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Para Gómez, los medios deben volver a ser “esa luz” que ayude a la ciudadanía a distinguir entre hechos verificados y desinformación durante crisis como la del hantavirus. EFE

(foto)(vídeo)

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