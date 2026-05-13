Montero: Somos una alternativa al PP, no una muleta de Moreno

Manuel Moguer

Sevilla, 13 may (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha asegurado que son "la alternativa" al PP, no una "muleta" de Juanma Moreno, por lo que "nadie entendería que el PSOE diera el visto bueno a las políticas privatizadoras del Gobierno andaluz del PP en sanidad y universidades".

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En una entrevista con EFE, la candidata del PSOE descarta que su partido facilite un gobierno del PP si gana con una mayoría simple para evitar que Vox llegue el Ejecutivo de la comunidad, como ha ocurrido en Extremadura o Aragón, y emplaza a los populares a buscar otros apoyos.

Montero ha puesto a los servicios públicos como el eje central de su campaña -en su lema aparecen las palabras salud, educación y vivienda- y señala que esos temas centrarán el primer Consejo de Gobierno si gana las elecciones de este domingo.

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Para financiar las medidas que ya tiene en la cabeza, dice que cuenta con el modelo de financiación autonómica que ella misma diseñó cuando era ministra de Hacienda.

Montero plantea reducir la espera para ver a un médico a 48 horas como máximo, crear 30.000 plazas de Formación Profesional (FP) públicas, dar a los jóvenes el 20 % del precio de los pisos que compren a devolver en 30 años y aumentarles a ellos la ayuda al alquiler hasta 400 euros.

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Preguntada por cómo plantea financiar estos compromisos, ha asegurado que los fondos saldrán "del nuevo modelo de financiación" que propone, por el que Andalucía recibiría "5.700 millones anuales más, lo que supone más de 22.000 millones en una legislatura", dinero al que Moreno "está diciendo que no" y que ella entiende que es "básico" para los planes de "rescate de la sanidad y la educación" que quiere poner en marcha.

"El PSOE sale a ganar" sin ayudas ni pactos, indica al ser preguntada si está abierta a acuerdos con Por Andalucía o Adelante Andalucía llegado el caso, aunque reconoce que "es más fácil ponerse de acuerdo con formaciones que comparten programa y medidas".

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Aunque las encuestas apuntan a una victoria clara del PP, Montero insiste en que el voto es de los andaluces y se verá el 17 de mayo, no antes, de modo que ella sale "a ganar" y no contempla otro escenario porque son mayoría los que creen "en la sanidad pública universal y gratuita y en la educación como ascensor social".

Para la candidata del PSOE, el presidente de la Junta tiene como peor cualidad el que ha establecido "una estrategia deliberada de debilitar los servicios públicos para privatizarlos" y el que entienda la política "solo como una foto o un vídeo".

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¿Y algo bueno? La política de imagen y fotos de Juanma Moreno, asegura, parece que le "da resultado", aunque lo tacha de "cartón piedra", sin contenido detrás.

La candidata del PSOE afea al Gobierno regional que "no haya puesto en marcha un plan de protección" de los andaluces contra los efectos económicos de la guerra de Irán y subraya que el Ejecutivo del PP ha tenido 54.000 millones más de euros que en etapas anteriores.

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Montero atribuye a una "campaña de deshumanización de la derecha" su baja valoración en las encuestas, ya que según ella se han difundido incluso "bulos" sobre su titulación de Medicina, una iniciativa que, apunta, los partidos de derecha han copiado de las "estrategias trumpistas", que usan un "virus de odio" para "triturar" al adversario.

"Eso provoca que el electorado del PP te califique con un cero, bajando la media, pero es fruto de la polarización", señala. EFE

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