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El 95 % de los ciudadanos ve a los menores desprotegidos en internet, según una encuesta

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Barcelona, 13 may (EFE).- El 95 % de los ciudadanos considera que los menores están desprotegidos en internet y el 71 % defiende la identificación obligatoria para participar en redes sociales y foros, según los resultados de una encuesta elaborada por Fundación "la Caixa", Universitat de Barcelona (UB), el Gobierno y Fundación Hermes.

El estudio, presentado este miércoles en la primera jornada del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales en Barcelona, se basa en una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos con trabajo de campo realizado entre octubre y diciembre de 2025.

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Según los datos, la preocupación por los menores se traduce en el respaldo de medidas concretas: el 96 % apoya el control parental, el 91 % respalda establecer una edad mínima para el uso de teléfonos inteligentes y ese mismo 96 % pide que se regule la publicidad dirigida a ese colectivo.

La privacidad y la protección de datos encabezan los derechos que los ciudadanos quieren ver amparados por ley (96 %), seguidos de la protección frente al acoso y los mensajes de odio en plataformas digitales (94 %), el derecho al borrado de información personal (89 %) y el acceso asequible a internet (81 %).

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Los encuestados señalan además a las administraciones públicas (45 %) y a las empresas tecnológicas (39 %) como principales responsables de garantizar esos derechos, aunque el 88 % cree que acumulan demasiado poder económico y el 85 % considera excesiva la información personal que recopilan.

En este sentido, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha calificado los resultados de "clamor ciudadano" y ha destacado que un 69 % de la población considera que debería haber más derechos digitales.

"Todavía son demasiado desconocidos, pero son absolutamente valorados y necesarios por la ciudadanía y, desde luego, por el Gobierno", ha afirmado.

El estudio también revela que el 77 % de los ciudadanos reclama más regulación de la inteligencia artificial y que el 56 % preferiría frenar su desarrollo.

También destaca la brecha generacional, ya que solo el 46 % de los mayores de 60 años considera fácil el uso de la tecnología, frente a nueve de cada diez entre los menores de 45, y un 40% de ese colectivo afirma que los trámites digitales con la administración les complica la vida. EFE

dic/hm/bal

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