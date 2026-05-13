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Riquelme decidirá "en los próximos días" si se presenta a elecciones del Real Madrid

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Ciudad de México, 13 may (EFE).- El presidente del grupo Cox, el empresario español Enrique Riquelme, anunció este miércoles que decidirá "en los próximos días" si se presenta como candidato a las elecciones presidenciales del Real Madrid.

"Decidiré en los próximos días si cogemos el guante. Veremos si cogemos el guante en los próximos días y si da tiempo a hacer algo que tenga sentido", afirmó Riquelme en Ciudad de México durante el foro de El Financiero sobre la posibilidad de aspirar a la presidencia del club español. EFE

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