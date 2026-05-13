La Abogacía avisa de "fraudes" de plataformas digitales de servicios legales que "se aprovechan de los más vulnerables"

El Consejo General de la Abogacía Española ha advertido de la publicidad engañosa, fraudes e intrusismo profesional en plataformas digitales de servicios legales que ofrecen "promesas imposibles de cumplir" y que "se aprovechan de las personas más vulnerables".

Mediante una nota de prensa, la Abogacía ha indicado que se trata de "mensajes alarmistas que apelan a la urgencia o a la desesperación económica y buscan captar a personas en situación de vulnerabilidad".

PUBLICIDAD

Los miembros del grupo de trabajo para la protección profesional de la Abogacía han alertado de "la otra cara" de plataformas que usan el "miedo como herramienta publicitaria", son "cada vez más frecuentes" y suponen "algo más que simple publicidad agresiva: posibles fraudes, prácticas engañosas o incluso intrusismo profesional".

Y han puesto el foco en los mensajes enfocados a personas "endeudadas que buscan acogerse a la segunda oportunidad", a afectados por desahucios "a quienes prometen erróneamente solucionar toda su situación" y sobre divorcios, que "captan clientes" con promesas de que es un trámite 'exprés' y "falsas garantías de rapidez o éxito".

PUBLICIDAD

PROHIBICIÓN DE PROMETER RESULTADOS QUE NO PUEDEN GARANTIZARSE

"La promoción de servicios debería centrarse en ofrecer información objetiva y veraz, sin recurrir a la manipulación emocional", ha defendido la Abogacía Española.

PUBLICIDAD

El organismo también ha hecho hincapié en el intrusismo profesional e incide en que, "en muchos casos, quienes ofrecen estos servicios no son abogados colegiados, sino 'asesores' que operan más allá de lo permitido por la ley".

"Nunca he dicho a un cliente este caso lo vamos a ganar seguro. Garantizar el resultado no es una buena práctica profesional", ha advertido Jesús Pellón, miembro de ese grupo de la Abogacía, que ha recordado que el Código Deontológico de la profesión establece que la relación entre abogado y cliente debe basarse en la confianza, sin aprovecharse de situaciones de especial vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

Además, Pellón ha señalado que el Código Deontológico prohíbe utilizar a los clientes con fines publicitarios o prometer resultados que no pueden garantizarse, ya que "no toda deuda puede ser exonerada".

LAS PLATAFORMAS "DENIGRAN LA PROFESIÓN" CON SUS HONORARIOS

PUBLICIDAD

La Abogacía también ha recriminado que algunas plataformas "utilizan datos falsos, legislación derogada o promesas imposibles de cumplir" y establecen "honorarios poco transparentes o desproporcionados que denigran la profesión de la abogacía".

"Las 'trampas' de internet no solo afectan al bolsillo, sino también a derechos fundamentales", ha advertido, al tiempo que ha subrayado los "riesgos reales" del "uso de los algoritmos para perfilar a los usuarios, la exposición a ciberataques o el acceso indebido a datos personales".

PUBLICIDAD

Asimismo, la Abogacía ha recomendado ante estos fraudes "acudir a un abogado", ya que el ejercicio de la profesión "está sujeto a garantías como la formación continua, la responsabilidad profesional y el cumplimiento de un estricto código deontológico", así como verificar que se trata de un profesional colegiado mediante el censo oficial.

"En un entorno donde las soluciones rápidas y los mensajes atractivos abundan, la prudencia sigue siendo la mejor defensa", ha concluido.

PUBLICIDAD