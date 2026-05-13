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Polémica en Italia por la coincidencia entre el derbi romano y la final del Masters 1.000

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Roma, 13 may (EFE).- La coincidencia del derbi entre el Roma y el Lazio y la final del Masters 1.000 de Roma, fijados para el domingo y en recintos ubicados a escasos metros, desató una polémica en Italia en relación al calendario, las medidas de seguridad y un conflicto de horarios entre la Serie A y las autoridades que aún no está cerrado.

El derbi, con mucha expectación cada temporada en la capital italiana, correspondiente a la jornada 37 de la Serie A, estaba inicialmente programado para el domingo 17 de mayo a las 12:30 horas, la misma jornada en la que se jugará la final del torneo de Internazionali BNL d'Italia, prevista para las 17:00 horas.

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El partido de fútbol debe disputarse en el mismo horario que los del Juventus, Milan, Nápoles y Como, ya que todos están compitiendo por puestos de Liga de Campeones y en esa jornada podría certificarse matemáticamente la clasificación de alguno de ellos.

Sin embargo, la Prefectura de Roma, el órgano del Ministerio del Interior que representa al Gobierno en la provincia y ciudad de Roma, decidió que el derbi tuviera lugar el lunes a las 20:45 horas para asegurar las medidas correspondientes y para que no coincidiera el mismo día con la final de tenis, debido a que tendrán lugar en recintos que se encuentran a escaso metros entre sí en el mismo complejo deportivo.

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Ante esta decisión, la Serie A publicó un comunicado en el que rechaza la orden de la Prefectura romana y critica que lo hizo "de forma arbitraria" y sin tener en cuenta el resto de partidos que deben jugarse al mismo tiempo.

"Además de contradecir abiertamente de forma incomprensible su propia declaración -expresada al inicio de la temporada- de no jugar el derbi por la noche, no tiene en cuenta que el aplazamiento del partido Roma-Lazio, en una jornada sujeta a la obligatoriedad de jugarse simultáneamente, conllevará inevitablemente el aplazamiento de otros cuatro partidos, que atraen a unos 300.000 aficionados", denunciaron.

La Liga apeló así ante el Tribunal Administrativo Regional (TAR) el aplazamiento del encuentro, sin concretarse nada todavía a cuatro días de que se disputen los partidos.

En reacción al comunicado, las autoridades romanas plantearon adelantarlo de hora el domingo de las 12:30 a las 12:00 para facilitar la gestión del orden público y la movilidad en la ciudad, y retrasar al menos media hora la final del Masters 1.000 de Roma, que se jugaría no antes de las 17:30 de ese día.

Las reacciones no tardaron en llegar, y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, lamentó la situación y señaló que "era algo que se podía haber previsto", mientras que el prefecto de Roma, Lamberto Giannini, defendió las decisiones adoptadas por motivos de seguridad, según informaron este miércoles medios locales.

Aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva, y al menos 300.000 aficionados de diez equipos siguen a la espera, a solo cuatro días de la jornada, de saber cuándo se disputarán los partidos.

La principal preocupación es la movilidad, especialmente considerando que todos los encuentros deben jugarse de forma simultánea. EFE

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