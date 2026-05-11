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Un candidato sin voz, una corbata "rojo vino español" y otros momentos curiosos del debate

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Sevilla, 11 may (EFE).- El debate electoral organizado por la RTVA este lunes ha dejado momentos curiosos desde antes incluso de la llegada de los líderes políticos a la sede de Canal Sur, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, con un candidato que casi acude sin voz y una corbata color "rojo vino español".

El candidato casi afónico era Antonio Maíllo, quien tuvo que tomar un medicamento la noche del pasado domingo para recuperar la voz y poder acudir al encuentro con sus oponentes en las elecciones del 17 de mayo, según han explicado a EFE fuentes de su equipo a su llegada a la sede de RTVA.

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Manuel Gavira (Vox) es quien llevaba una corbata color "rojo vino español", según la ha definido él mismo tras llegar al debate, de la misma forma que María Jesús Montero ha calificado de "rojo a elegir" el tono de su vestido para este lunes.

Juanma Moreno (PP) ha vestido corbata azul y no la verde que lució en el primer debate, el organizado por RTVE el pasado lunes, mientras José Ignacio García llevaba una camiseta con la imagen de Federico García Lorca como homenaje "a la memoria histórica y el arte y cultura andaluz y granadino", ha señalado a los periodistas que le esperaban.

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Antonio Maíllo (Por Andalucía) lucía traje oscuro y una insignia en la solapa que hacía alusión a la lucha contra el cáncer de mama, uno de los temas clave en el debate posterior.

Ya en el plató ha habido algunos momentos curiosos antes de empezar la emisión del debate, como cuando Montero ha derramado un vaso de agua sobre su atril, que ha limpiado con un pañuelo.

Con el programa electoral ya en el aire, Maíllo se ha quejado de que alguien hablaba entre los presentes en el plató durante su intervención. "Le pedimos perdón"; han reaccionado los presentadores del espacio, Blanca Rodríguez y Fernando García.

La hora y media de debate ha dado para frases llamativas. "Qué pamplina", ha espetado José Ignacio García (Por Andalucía) a Manuel Gavira (Vox) o un "ha estado muy bien" irónico de Juanma Moreno (PP) a María Jesús Montero (PSOE).

"Alto o plomo", ha señalado Gavira como solución a las narcolanchas; "mucho lirili y poco lerele", ha comentado García sobre las políticas de Moreno al frente de la Junta.

Los candidatos se han soltado algún dardo también en el debate: "Hay un dicho en mi pueblo que dice que mientes más que hablas. Últimamente no dice una verdad", la ha señalado Montero a Moreno; "se le ve agobiado", de Maíllo a Moreno.

El presidente de la Junta se ha sentido, a ratos, centro de las críticas -"hombre, todos contra mí", se ha quejado-, y ha dudado de las propuestas de sus oponentes, a los que ha planteado si iban a poner en marcha sus medidas "con una varita mágica".

"Hay un 'reburbujeo' en Andalucía, vamos a dar la sorpresa el 17 de mayo", ha señalado Maíllo, en pronóstico del resultado de las elecciones, que entiende, les va a ser propicio. Viene "con menos papeles que un conejo de campo", le ha afeado García a Moreno al hablar sobre las universidades. EFE

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