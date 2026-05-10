Vigésimo gol de Chupe y liderato de Arribas

Madrid, 10 may (EFE).- Carlos Ruiz, ‘Chupe’, futbolista del Málaga, alcanzó su vigésimo gol en la trigésimo novena jornada de LaLiga Hypermotion para igualar a Andrés Martín (Racing) en la segunda plaza de la tabla de goleadores, aún dominada por los 24 tantos de Sergio Arribas, del Almería a falta de tres duelos.

Hasta los dieciséis aciertos subieron tanto Jonathan Dubasin, del Sporting de Gijón, como Asier Villalibre, que marcó uno de los dos goles del Racing de Santander, el líder de la clasificación, en el triunfo por 1-2 frente al Leganés.

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-- Clasificación tras la disputa de la 39ª jornada:

Con 24 goles: Arribas (9p) (Almería)

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Con 20 goles: Chupe (4p) (Málaga); Andrés Martín (2p) (Racing Santander).

Con 16 goles: Carlos Fernández (4p) (Mirandés); Villalibre (1p) (Racing Santander); Dubasin (BEL) (6p) (Sporting Gijón).

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Con 14 goles: Embarba (2p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Gorka Carrera (Real Sociedad B).

Con 13 goles: Cala (3p) (Castellón); Marcos Fernández (1p) (Ceuta); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting).- Con 12 goles: Martón (3p) (Eibar).- Con 11 goles: Camara (GUI) (Castellón); Yeremay (3p) (Deportivo Coruña); Adrián Niño (1p) (Málaga).- Con 10 goles: Jefté (3p) (Albacete); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña).- Con 9 goles: Leo Baptistao (BRA) (Almería); Cerdá (Andorra); David González (4p) (Burgos); Jacobo González (1p) (Córdoba); Jesé Rodríguez (2p) (Las Palmas); David Larrubia (Málaga); Dani Gómez (2p) (Zaragoza).- Con 8 goles: Puertas (Albacete); Jon Morcillo (2p) (5 con el Albacete) (Almería); Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Luis Chacón (1p) (Cultural); Jorge Pascual (1p) (Granada); Manu Fuster (Las Palmas); Jeremy Arévalo (ECU) y Iñigo Vicente (Racing); Ochieng (KEN) (Real Sociedad B); Gelabert (1p) (Sporting).- Con 7 goles: Agus Medina (Albacete); Villahermosa (1p) (Andorra); Fer Niño (Burgos); José Arnáiz y Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Sielva (4p) (Huesca); Ale García (Las Palmas); Latasa (2p) (Valladolid); Kodro (BIH) (Zaragoza).- Con 6 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Min-su (KOR) (Andorra); Curro Sánchez (5p) (Burgos); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Brignani (ITA) (Castellón); Zalazar (Ceuta); Jon Bautista (Eibar); Alemañ (Granada); Alex Millán (Leganés); Javi Hernández (Mirandés); Guliashvili (GEO) (Racing); Peter Federico (DOM), Chuki (1p) (Valladolid).- Con 5 goles: Nieto (1p) (Las Palmas); Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO), Suero (1p) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella, Stoichkov y Mario Soriano (Deportivo); José Corpas (2p) (Eibar); Enol (Huesca); Melero (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Peio Canales (Racing); Gaspar Campos (Sporting); Astiazaran (Real Sociedad B).- Con 4 goles: Álex Rubio y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Alex Muñoz (Almería); Le Normand (FRA) (Andorra); Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Barri y Jakobsen (DEN) (Castellón); Matos (Ceuta); Mulattieri (ITA) y Nsongo Bil (CAM) (Deportivo); Arbilla (Eibar); Alcaraz (1p) y Pablo Sáenz (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Lukovic (SRB), Miyashiro (JPN), Enrique Clemente y Estanis (Las Palmas); Diego García (2p) y Duk (CIV) (Leganés); Joaquín Muñoz, Dani Lorenzo y Jauregi (2p) (Málaga); (Málaga); Sangalli (Racing); Amath (SEN) (Valladolid).- Con 3 goles: Lazo (Albacete); Chirino (NED), Thalys (BRA), Lopy y Nico Melamed (SEN) (Almería); Jastin (POR) y Marc Cardona (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Doué (FRA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) (Castellón); Konrad (USA) (Ceuta); Sergi Guardiola, Diego Bri y Carracedo (3p) (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Nolaskoain y Madariaga (Eibar); Lama y Sola (Granada); Pulido y Álvaro Carrillo (Huesca); Kirian (Las Palmas); Roberto López, Diawara (GUI), Oscar Plano, Cissé (GUI) y Juan Cruz (Leganés); Rafa Bauza y Unax (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).- Con 2 goles: Escriche y Jogo (USA) (Albacete); Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso, Marc Domenech y Molina (Andorra); Grego Sierra, Atienza, Iñigo Córdoba y Florian Miguel (FRA) (Burgos); Moussa (MAL), Roger Martí y Antoñito Cordero (Cádiz); Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Requena, Isma Ruiz, Rubén Alves, Percan y Kevin Medina (Córdoba); Paco Cortés y y Tresaco (Cultural); Villares, Quagliata (ITA) y Barcia (Deportivo); Jon Magunazelaia, Adu Ares y Sergio Álvarez (Eibar); Faye (SEN) (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Escobar, Dani Ojeda, Liberto y Daniel Luna (COL) (Huesca); Iván Gil y Mika Mármol (Las Palmas); Naim García y Asué (GEQ) (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Javi Castro, Maguette Gueye (SEN), Manex Lozano y Mantilla (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas y Andrés Ferrari (URU) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón, Sebas Moyano, Bakis (TUR) y Rober (Zaragoza).- Con 1 gol: Pepe Sánchez y Lluís López (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Olabarrieta, Alex Calvo, Yeray, Imanol García, Martí Vilà, Akman (TUR) y Diego Alende (Andorra); Morante y Lizancos (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Jorge More, Diarra (MLI), Arribas y joaquín González (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez, Ronaldo (BRA), Lucas Alcázar y Álvaro García (Castellón); Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós, Domenech, Marcos (1p), Aboubacar Bassinga (CIV) y Manu Sánchez (Ceuta); Trilli, Vilarrasa, Carlos Isaac, Goti y Albarrán (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic (CRO), Thiago Ojeda (ARG), Bicho, Víctor y Maestre (Cultural); Escudero, Lucas Noubi (BEL), Altimira y Noé Carrillo (Deportivo); Sergio Cubero, Javi Martínez y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Ángel Pérez, Portillo y Javi Mier (Huesca); Barcia, Pejiño, Viera (1p), Cristian Gutiérrez y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña (Leganés); Murillo, Ochoa (IRL), Montero, Dotor, Murillo, Haitam (MAR) y Brasanac (SRB) (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica, Maras (SRB), Medrano y El Jebari (MAR) (Mirandés); Facu González (URU), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mata (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Manu Rodríguez y Pablo García (Sporting); Carvajal, Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres, Juric (CRO), Sanseviero (URU) y Biuk (CRO) (Valladolid); Bazdar (BIH), Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV) y Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza).- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra); Kovacevic (Cádiz, contra Ceuta); Sangalli (Racing, contra Zaragoza); Dawda Camara (MAU) (Cádiz contra el Valladolid); Eneko Satrústegui (Cultural, contra el Huesca); Luengo (Burgos, contra Albacete); Carlos Hernández (Ceuta, contra el Eibar); Barzic (CRO) (Cultural, contra Córdoba); Tresaco (Cultural, contra Mirandés); Cuenca (Sporting, contra Ceuta); Juan Gutiérrez (Mirandés, contra Almería); Mika Marmol (Las Palmas, contra Andorra). EFEdep/id/jl

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