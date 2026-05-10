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Universidad Central derrota a Puerto Cabello y lidera el grupo A de la liga venezolana

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Caracas, 10 may (EFE).- Universidad Central de Venezuela (UCV), campeón de la liga nacional de fútbol el año pasado, lidera el cuadrangular A luego de derrotar 3-1 a Puerto Cabello este fin de semana en la segunda de las seis jornadas de la fase semifinal del torneo Apertura.

Por la UCV, que el pasado martes venció 2-0 al ecuatoriano Independiente del Valle en la Copa Libertadores, anotó Kendrys Silva y el colombiano Juan Manuel Cuesta se reportó con un doblete.

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El líder de este grupo acumula cuatro puntos, mientras que Puerto Cabello se ubica en la cola con apenas uno.

Portuguesa y Deportivo La Guaira suman dos puntos cada uno y se sitúan en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

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Entretanto, el Deportivo Táchira, dirigido por el uruguayo Álvaro 'Chino' Recoba, logró una victoria 3-1 ante Carabobo.

Los tantos del ganador fueron firmados por Carlos Sosa Moreno y los uruguayos Guillermo Fratta y Rodrigo Pollero, mientras que el colombiano Joshua Berríos descontó de penalti.

Con tres puntos y desde la segunda posición en la tabla del cuadrangular B, el Táchira le pisa los talones al líder del grupo, Metropolitanos, que acumula cuatro tras vencer a Estudiantes de Mérida, el tercero.

Carabobo, que el jueves perdió 1-2 ante el argentino River Plate en la Copa Sudamericana, se ubica en el piso con un punto.

En esta ronda del campeonato se disputan dos cuadrangulares con partidos de ida y vuelta en un total de seis jornadas.

Los líderes de cada cuadrangular disputarán la final del Apertura en un partido único y el campeón se medirá posteriormente al ganador del Clausura, en la definición anual del fútbol venezolano.

Sin embargo, si el campeón del Apertura y el Clausura resultara ser un mismo equipo, se declara automáticamente ganador de la liga.

El campeón y subcampeón del torneo venezolano clasifican directamente a la Copa Libertadores de 2027. EFE

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