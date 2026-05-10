Un grupo de aficionados lanza objetos a los autocares de Real Madrid y Barcelona

Barcelona, 10 may (EFE).- Algunos aficionados han lanzado objetos contra los autocares de Real Madrid y de Barcelona en las inmediaciones del Spotify Camp Nou, donde este domingo (21:00 horas) se disputa el clásico en el que el conjunto catalán puede proclamarse campeón de LaLiga.
Los hinchas, que portaban bengalas y distintivos azulgranas, han lanzado diversos objetos al paso de ambos vehículos de camino al estadio, aunque sin causar daños materiales importantes. EFE
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