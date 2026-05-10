Torres dice que no ha podido hablar con Ayuso sobre el crucero y ella lo niega

Madrid, 10 may (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado este domingo que ha hablado con los presidentes de las seis comunidades autónomas de las que proceden los catorce españoles evacuados del crucero MV Hondius, salvo con la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmación que ella ha desmentido.

En declaraciones en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) con motivo del desalojo del pasaje del crucero afectado por un brote de hantavirus, Torres ha comentado también que todos los presidentes con los que ha podido hablar le han agradecido el trabajo realizado para proteger la seguridad de la población.

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Y ha señalado que con la única que no había podido contactar era con Ayuso, que tal vez, ha observado, "estaba volando" desde México, donde ha estado de viaje oficial.

Por contra, Díaz Ayuso ha mantenido que es "falso" que el ministro no haya contactado con ella y ha advertido de que "el comodín 'Ayuso' no puede ocultar cada crisis que crea este Gobierno".

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Así lo ha manifestado la presidenta madrileña en su cuenta de X, en la que ha relatado que Torres la llamó el pasado miércoles y ella le devolvió la llamada "media hora más tarde".

Este domingo, ha añadido, el ministro le ha enviado un mensaje "supuestamente" para informarla. "Pero veo que era para otra cosa", ha planteado.

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EFE

na.spf/ess

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