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Médicos de Sanidad Exterior suben a bordo del crucero MV Hondius

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Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- Médicos del Servicio de Sanidad Exterior han subido ya a bordo del crucero MV Hondius, fondeado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.

Durante su travesía por el Atlántico Sur, el crucero neerlandés sufrió un brote de hantavirus que se ha cobrado tres vidas.

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El barco ha llegado al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) sobre las 6.05 horas de Canarias (5.05 GMT) para recibir asistencia de un dispositivo coordinado por el Ministerio español de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cuando se compruebe la situación y el dispositivo de evacuación esté listo, se espera que los primeros en bajar a tierra sean los 14 pasajeros españoles y el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África que embarcó hace días en el Hondius.

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Los quince serán trasladados en avión a Madrid, donde guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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