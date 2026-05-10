El turismo español incorpora perfiles tecnológicos para garantizar la seguridad digital

Pilar Mazo

Logroño, 10 may (EFE).- El sector turístico español apuesta cada vez más por perfiles profesionales tecnológicos, capaces de procesar información en tiempo real, optimizar precios y garantizar la seguridad digital del cliente, como elemento diferenciador frente a otros destinos competidores.

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Así lo explica a EFE el especialista en creación de nuevos negocios en el sector turístico y director académico del Máster en Innovación en Turismo de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Asier Baquero, ante el potencial que tiene el sector turístico, que "vive un momento dulce" ante la previsión de superar los 100 millones de visitantes este año a España.

Para atender esta demanda, el sector precisa perfiles profesionales habituales en alojamiento y en el conjunto de la hostelería, como camareros, cocineros o recepcionistas, entre otros, pero, por la dinámica de cómo avanza el desarrollo de la sociedad y la tecnología, añade, se han ido incorporando a los distintos subsectores del turismo perfiles profesionales.

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Son profesionales que apoyan este trabajo tecnológico y que son capaces de procesar información en tiempo real para optimizar precios y garantizar la seguridad digital del cliente, añade este doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Valencia, con una experiencia también de más de 20 años en la dirección de hoteles.

Entre estos perfiles híbridos entre el turismo y la tecnología, menciona la presencia de programadores, desarrolladores de aplicaciones (apps), ingenieros en ciberseguridad, analistas de plan de negocios o gestores de ingresos.

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Estos perfiles son y van a ser "muy valiosos" para el turismo español y, en muchos casos, incide, ya están incorporados a los subsectores turísticos de alojamiento, restauración, incluso a nivel de entes o gestores de destinos turísticos a nivel nacional, regional o municipal.

Por ejemplo, muchas de las reservas, incluso para un restaurante, se realizan actualmente a través de plataformas o herramientas de inteligencia artificial, detrás de las cuáles está la formación de estos perfiles.

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Son personas con conocimiento tecnológico y, a la vez, de la industria turística, que es lo que "está teniendo un gran desarrollo y una gran demanda" y también se ofrecen soluciones desde el ámbito público-privado, que entiende que son importantes.

La formación también es clave y el ámbito académico, en su opinión, se está adaptando también a esta nueva realidad para ofrecer soluciones y formar profesionales en el ámbito turístico con competencias digitales que demanda el sector turístico, como es UNIR, que ofrece diferentes estudios especializados reglados en inteligencia artificial (IA) aplicada e innovación, como es el máster que dirige.

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Estas formaciones "van calando en los estudiantes", destaca Baquero, quien, a ese respecto, pone también como ejemplo la aceptación del Máster en Innovación en Turismo, que tiene medio centenar de alumnos matriculados en el presente curso y con previsión de acercarse al centenar para el próximo año.

También hay otras instituciones con este tipo de estudios, pero a nivel de formación para ejecutivos, informa desde su experiencia también como director del Máster de Gestión de Empresas Turísticas de UNIR.

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Por su experiencia también como director del Máster en Gestión de Empresas Turísticas en la UNIR, cree también que España, como país, "tiene la apuesta y la opción de no seguir luchando únicamente con el la opción de sol y playa, sino incorporar la tecnología y que sea un diferenciador clave frente a otros destinos competidores". EFE