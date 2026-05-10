El Gobierno dice que el fondeo del Hondius ha sido un éxito a pesar de las dificultades

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este domingo que el fondeo del barco MV Hondius ha sido un éxito "a pesar de todas las dificultades" y de todas "las oposiciones", y ha añadido que los primeros pasajeros en desembarcar serán los 14 ciudadanos españoles y un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En declaraciones realizadas en el puerto de Granadilla, la ministra de Sanidad ha explicado también que tras el vuelo que trasladará a los españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid saldrá otro avión de Países Bajos con pasajeros de Alemania, Bélgica y Grecia, entre otros.

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El último vuelo se producirá mañana lunes con pasajeros de Australia, según ha indicado Mónica García. EFE