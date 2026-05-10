La sanidad andaluza, en el centro de todos los debates

Eva Ruiz Verde

Sevilla, 10 may (EFE).- El estado de la sanidad andaluza, entre propuestas de todos los partidos y reproches de la oposición a la labor del Gobierno del PP en la última legislatura, se ha convertido en la 'columna vertebral' de la campaña para las elecciones autonómicas del 17 de mayo al estar presente en casi todos los debates que la rodean.

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Así ocurrió también en la primera ocasión en la que los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta se enfrentaron de manera conjunta en un debate televisivo -en RTVE el pasado lunes-, en el que el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, tuvo que hacer frente a las acusaciones de privatización y las preguntas sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama.

Negando que se haya producido el "desmantelamiento" del sistema del que le acusan y evitando pronunciarse sobre el que fue probablemente su momento más delicado en la pasada legislatura, Moreno defiende el aumento del presupuesto sanitario desde su llegada y asegura que hace ocho años la situación no era mejor que ahora.

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El programa del PP incluye impulsar una nueva ley de Salud para adaptar el marco normativo a los nuevos retos sanitarios y reforzar "la apuesta por la sanidad pública", haciendo de la transformación del sistema "una hoja de ruta apoyada en lo ya hecho y en una planificación seria para seguir fortaleciendo la sanidad pública andaluza".

En esa transformación sitúan los populares a la Atención Primaria y prometen "organizar mejor" diferenciando circuitos administrativos, clínicos y de resolución y facilitando que cada necesidad sea atendida por el profesional más adecuado, además de impulsar la reorganización de agendas y tiempos asistenciales.

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Los populares no evitan hacer referencia a la etapa de la candidata socialista, María Jesús Montero, como consejera andaluza de Salud antes de su salto a la política nacional, mientras ella incide en aplicar a este ámbito el 'mantra' de su campaña convertido en lema: "Vota sanidad pública".

Promete Montero revertir el "deterioro" que según ella ha permitido el PP en la sanidad y critica que al final los andaluces "tengan que buscar en lo privado lo que antes les garantizaba lo público", además de lamentar que el sistema sanitario "colapse" en casos como el cribado de cáncer.

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Además de proponer que la Consejería de Salud pase a tener rango de vicepresidencia, si llega al Gobierno andaluz Montero asegura que "volverán las citas con el médico de cabecera en uno o dos días", reducirá las listas de espera, estabilizará a los profesionales y aumentará la coordinación entre niveles, con especial atención a urgencias, salud mental y cobertura en zonas rurales y de difícil acceso.

Desde Vox se centran en reforzar el presupuesto para sanidad con "un incremento sobresaliente" y defienden la colaboración con la sanidad privada cuando sea necesario para agilizar diagnósticos y operaciones, aunque rechazan aplicar un copago.

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El candidato Manuel Gavira, contrario a recuperar el complemento de exclusividad de los médicos o la subasta de medicamentos, ha defendido la libertad de elección de médico y centro para priorizar al paciente y ha propuesto "una gestión más eficiente, con menos burocracia y más capacidad asistencial", además de medidas para "combatir las listas de espera".

Antonio Maíllo, cabeza de lista de Por Andalucía, reclama una sanidad pública porque "va la vida en ello" y promete "blindar la Atención Primaria" destinando a ella el 20 % del presupuesto sanitario, con 8.000 nuevas contrataciones, cita médica en menos de 48 horas y horario de atención presencial desde las 8.00 a las 20.00 horas.

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El programa de la coalición garantiza que la red hospitalaria pública abarcará toda Andalucía y advierte de que "si para ello hace falta expropiar temporalmente hospitales concertados mientras se construye uno público, se hará", además de recuperar los servicios privatizados y eliminar en el menor tiempo posible los conciertos con la privada.

Adelante Andalucía lleva en su programa establecer un impuesto de retorno sanitario al beneficio de empresas privadas, eliminar conciertos sanitarios y externalizaciones del SAS, recuperar la subasta de medicamentos y establecer un plan de Atención Primaria 24/7.

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La formación que lidera José Ignacio García propone también una ley andaluza de lucha contra el cáncer, otra de menopausia y una más de bienestar emocional para jóvenes, además de reforzar la salud mental y garantizar que todos los municipios con más de 20.000 habitantes tengan un centro de especialidades.

Ante todas estas propuestas, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) realizaba esta semana a través de su presidente, Rafael Carmona, una petición: un "gran pacto" de todos los partidos por la sanidad para que "todas las ideas buenas, vengan de donde vengan, se apliquen" y se saque así esta materia de la confrontación política. EFE

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