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Albares avanza que el activista hispanopalestino de la Flotilla vuela hacia España

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Madrid, 10 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que el activista hispanopalestino Saif Abukeshek "vuela ya libre hacia España" y ha agradecido la labor de la embajada española en Israel, Atenas y del equipo de Exteriores del Ministerio.

"Nuestro compatriota Saif Abukeshek vuela ya libre hacia España, donde se reunirá con su familia y seres queridos en las próximas horas", ha avanzado Albares en la red social X, donde ha puntualizado que "proteger a los españoles es la prioridad absoluta".

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El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí aseguró este domingo por la mañana haber deportado al activista hispanopalestino Saif Abukeshek y a su compañero brasileño Thiago Ávila, miembros de la Flotilla Global Sumud encarcelados en Israel desde hace más de una semana.

También la Flotilla Global Sumud ha confirmado la liberación de Abukeshek por las autoridades israelíes "tras seis días brutales" detenido en una prisión del sur del país.EFE

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