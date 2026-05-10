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La familia como terapia frente al 'síndrome de la superwoman'

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Vitoria, 10 may (EFE).- El 'síndrome de la superwoman', o cómo hay mujeres que enferman al sentir la necesidad de rendir al máximo en todos los ámbitos, llega cada vez con más frecuencia a las consultas de salud mental desde donde se pone el acento en que la mejor terapia es la reorganización de los hogares y su concepción como un "equipo" en el que se aprenda a "crear vínculos sanos".

En una entrevista con EFE, la psicóloga clínica y escritora Laura Rojas-Marcos habla de la familia como el lugar en el que las personas "aprenden a relacionarse, a comunicarse, a desarrollar sus habilidades y a afrontar las dificultades".

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Es el entorno en el que se siembran las estrategias que ayudarán a "abordar las dificultades que se presentan a lo largo de la vida" y que llama a "cuidar" esta experta y divulgadora, que esta semana ha participado en el I Congreso Internacional de Familias organizado por el Gobierno Vasco.

En un momento en el que cada vez se cuenta con menos tiempo para pasar en familia Rojas-Marcos defiende que hay que "aprender a priorizar y a gestionar la energía" cuando "se sienta que no se llega a todo".

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"Muchas veces se cae en las tiranías de los deberías", explica. Esta situación provoca una "profunda frustración al sentir que no se llega", malestar que en consulta le llega sobre todo por parte de mujeres con independencia del modelo familiar del que procedan en una sociedad en la que desde niñas "se les transmite que tienen que dar todo de sí y ponerse las últimas en la fila".

Reconoce que cada vez hay más reparto de tareas en los hogares en los que los hijos también colaboran, pero llama a no engañarse porque el peso lo siguen soportando de manera mayoritaria las mujeres. "Hablamos de cansancio y de soledad que repercute en la dinámica familiar y en la salud emocional de todos sus miembros", apunta.

El estrés que se deriva de esta frustración, el 'síndrome de la superwoman', aparece como un conjunto de síntomas físicos y emocionales derivados de la necesidad que sienten las mujeres que los sufren de rendir al máximo en todos los ámbitos.

"Sienten que tienen que llegar a todo y que no tienen tiempo para ellas", relata Rojas-Marcos, quien insiste en la importancia de "proteger al cuidador", en este caso a las mujeres, para que "tengan un espacio seguro en el que descansar y recargarse".

En este proceso ha subrayado la importancia de cambiar la organización en los hogares en los que este problema aflora y plantear la colaboración del resto de la familia para que "todo el mundo aporte con independencia de la edad".

"Un niño de 4 o 5 años también puede colaborar", plantea esta experta en salud mental, que incide en que además esta experiencia sirve para formar "equipo familiar" y para que cuando llegue a la adolescencia y después a la edad adulta sepa "valerse por sí mismo, desarrolle autonomía y prevenga la dependencia excesiva en otras personas".

En un mundo "lleno de complejidades y de ambigüedades" defiende que este aprendizaje y todo el que se desarrolla en familia enseña a "crear vínculos sanos", entrena la "tolerancia a la frustración", y ayuda a formar personas "resistentes y con confianza".

Rojas-Marcos analiza también la irrupción de las redes sociales en el entorno familiar y reivindica que se debe tener claro que "no son un miembro más de la familia", pero que bien utilizadas pueden tener "tiempo y espacio en la dinámica familiar". "Son herramientas muy útiles para mantener el contacto, pero que se pueden apagar", recuerda.

La dependencia se da no solo en jóvenes, sino también en adultos, según explica Rojas-Marcos, que trata con padres y madres que cuando llegan a sus casas "solo encuentran el momento de descanso conectados a un dispositivo".

En definitiva, Rojas-Marcos llama a cuidar la familia como "lugar seguro" en el que "uno pueda sentirse escuchado y acompañado". "Más allá del modelo familiar lo importante es que haya cariño, coherencia, protección y respeto", concluye. EFE

(foto)

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EFE

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