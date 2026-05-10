Más de 5.000 personas desafían el aguacero para pedir mejoras ferroviarias para Salamanca

Salamanca, 10 may (EFE).- Más de 5.000 personas han desafiado este domingo el aguacero en Salamanca para pedir más y mejores conexiones ferroviarias para la capital, universitaria y turística, que siente que no alcanza todo su potencial por falta de comunicaciones, sobre todo con Madrid.

La convocatoria, respaldada por instituciones, partidos políticos y sociedad civil, ha contado con el apoyo del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presencia de representantes del PSOE pese a las críticas directas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe.

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Los manifestantes han agitado pancartas con lemas como 'Renfe, Salamanca no espera', 'Sin Ruta de la Plata, media España cojea' y 'Renfe nos deja en vía muerta'; además, algunos participantes han pedido la dimisión de Puente por lo que consideran un trato injusto a la provincia en materia de comunicaciones.

"Todo el progreso no se puede ver frenado o perjudicado por unas comunicaciones que no estén a la altura de una provincia como la de Salamanca", recogía el manifiesto de la convocatoria, leído ante los manifestantes por el actor y director teatral salmantino José Antonio Sayagués.

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Esta protesta, que aúna a las principales instituciones y entidades de la capital y la provincia, incluidas las universidades o los sindicatos, se ha convocado después de la supresión el pasado 7 de abril de la conexión directa entre Salamanca y Barcelona.

La concentración ha comenzado media hora más tarde de lo previsto dada la tromba de agua que ha caído sobre la ciudad. EFE

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