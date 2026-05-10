26-21. Bera Bera consigue su cuarta Copa seguida ante un Guardés con las fuerzas justas

San Sebastián, 10 may. (EFE).- El Super Amara Bera Bera ha conseguido su cuarta Copa de la Reina consecutiva, décima de su historia, tras derrotar en la final a un Atlético Guardés que plantó cara hasta que le llegaron las fuerzas y no tuvo opciones de poder con las anfitrionas.

La primera mitad, con ambos equipos arrastrando la fatiga de dos días intensos de las eliminatorias previas, se jugó de forma conservadora y sería la defensa local la que marcaría las diferencias, junto a la guardameta internacional Prades, para otorgar al descanso unas diferencias no decisivas pero muy orientadoras.

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La segunda mitad trajo la mejor versión del Bera Bera, del brazo de la Guerrera Carmen Arroyo y otras vez con Lucía Prades, ambas fundamentales junto Karsten y Elba Älvarez para celebrar de formal tranquila un merecido triunfo que se instalará desde este domingo en su colmada vitrina.

- Ficha técnica:

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26 - Super Amara Bera Bera: Prades, Wigins -porteras-, Amores (1), Arroyo (5), Elba Álvarez (7, 5p), Rodrigues (1), Etxeberria (3), Laura Hernández, Ogonovszki (3), Kruijswik, Elke Karsten (2), Erauskin (1), Gavilán (3), Ishikawa, Urretavizcaya, Fresco.

21 - Mecalia Atlético Guardés: Mínguez, Balzinc -porteras-, Mendoza, Hauptman (3), Sempere, Cacheda (1), Téllez (5), Palomo (1), Serrano, Castro, María Sancha (5, 2p), Ramos (5), Elena Martínez, Cifuentes, Gil, Portillo (1).

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Marcadores cada cinco minutos: 1-1; 1-1; 5-3; 7-4; 9-7; 11-7- descanso- 15-9; 16-12; 18-15; 22-18; 25-20; 26-21.

Árbitros: Alejandro Hoz y Axel Riloba. Excluyeron a Amores (2), Gavilán, Fresco, Etxeberria, Ogonovszki, Arroyo y Sancha.

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Incidencias: 4.872 personas asistieron al encuentro final de la Copa de la Reina disputado en el pabellón Illumbe. EFE

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