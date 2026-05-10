Final por la permanencia entre el Huesca y la Real B

Huesca/San Sebastián, 10 may (EFE).- El Huesca afronta otra final en la que sumar puntos, pero deberá esperar el tropiezo de otros equipos para poder salir de la zona del descenso en el partido que le enfrentará este lunes con la Real Sociedad B en El Alcoraz (20.30 horas).

El Huesca, que cierra el grupo de descenso, a tres puntos de la salvación, no quiere fallar ante un rival directo como la Real Sociedad B, y menos en casa, para seguir manteniendo viva la esperanza de poder lograr la permanencia en Segunda División, aunque son conscientes en el entorno del conjunto oscense de la dificultad del reto.

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Para el partido ante el filial guipuzcoano, además de Carrillo, baja por acumulación de tarjetas, el Huesca tendrá otra ausencia importante como es la del medio centro Jesús Álvarez, que fue expulsado en el último partido, por lo que su puesto podría ser ocupado por Jordi Martín, .

El técnico local, José Luis Oltra, espera contar con el concurso del capitán, Jorge Pulido, en el centro de defensa después de perderse el anterior partido, aunque no ha entrenado a lo largo de la semana por un golpe en la cadera.

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No se esperan muchos cambios respecto a la alineación que fue titular en el último partido, ya que el entrenador del Huesca, José Luis Oltra, está confiando en una serie de jugadores con muy pocos cambios, y confía plenamente, excepto que tenga que hacer sustituciones por lesión o sanción.

El filial txuri urdin encara la cita con un colchón de seis puntos respecto al Huesca, el equipo que marca la zona de descenso, por lo que sumar en El Alcoraz sería dar un gran paso en el objetivo de lograr la permanencia.

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El entrenador blanquiazul, Ion Ansotegi, podrá contar con la gran mayoría de los jugadores a pesar de que algunos de ellos, Carrera, Ochieng y Beitia, estuvieron citados con la primera plantilla en el duelo ante el Betis de ayer, sábado.

Solo Orobengoa será baja para un equipo que viene de sumar un punto importante ante el Burgos en Anoeta.

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Será la primera de las cuatro finales que tiene por delante el cuadro donostiarra, tres de ellos ante equipos en descenso.

En cuanto al once, se espera algo muy similar al de la jornada pasada, con la duda en la portería entre Fraga, titular ante el Burgos tras varias suplencias consecutivas, y Arana. Ochieng repetirá en el once tras superar una lesión muscular, y Astiazarán y Dani Díaz se jugarán la tercera plaza del ataque.

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- Alineaciones probables:

Huesca: Dani Martín; Abad, Piña, Pulido, Alonso o Ro; Sielva, Jordi Martín, Mier, Portillo; Luna y Enrich.

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Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Aguirre, Carbonell, Mikel Rodríguez; Ochieng, Astiazarán y Carrera.

Arbitro: Manuel Angel Pérez Hernández (Comité Madrileño).

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Estadio: El Alcoraz.

Hora: 20.30. EFE

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