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Aterriza en la base de Torrejón el avión militar con los 14 españoles del crucero Hontius

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Madrid, 10 may (EFE).- El avión militar con los catorce españoles que han sido desembarcados este domingo en Tenerife del crucero MV Hontius afectado por un brote de hantavirus ha aterrizado a las 15:00 horas en la base aérea de Torrejón (Madrid), desde donde serán conducidos al Hospital Gómez Ulla para ponerse en cuarentena.

El Ejército del Aire y del Espacio se ha hecho cargo del traslado desde Tenerife de los españoles que se encontraban en el crucero MV Hontius, según ha anunciado el Ministerio de Defensa en su cuenta de X.

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Defensa concluye su mensaje agradeciendo su labor "a todo el personal del Ejército del Aire, UMAER, Ala 45 y Sección de Apoyo al Transporte Aéreo".EFE

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