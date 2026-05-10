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Galarreta, baja de última hora por paternidad; Hugo Duro-Guerra, ataque en el Valencia

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(Corrige ataque del Valencia)

Bilbao, 10 may (EFE).- La baja de última hora de Iñigo Ruiz de Galarreta, por paternidad, es la principal novedad en el once del Athletic Club para enfrentarse en San Mamés a un Valencia en el que Javi Guerra y Hugo Duro formarán la pareja de ataque.

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En el equipo rojiblanco Rego ocupa la posición de Ruiz de Galarreta en el centro del campo y vuelven a ser titulares Sancet y Navarro en los puestos de Unai Gómez e Iñaki Williams.

El Athletic sale de inicio con Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri; Rego, Jauregizar; Navarro, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

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Por su parte, en el Valencia Carlos Corberán ha dado entrada a Cömert, Diego López y Hugo Duro en los puestos de Ugrinic, Ramazani y Sadiq.

El Valencia, de esta forma, sale con Dimitrievski; Saravia, Cömert, Tárrega, Gayà; Rioja, Pepelu, Guido, Diego López; Javi Guerra y Hugo Duro. EFE

ibn/og

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EFE

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