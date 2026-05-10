Interceptada una patera con 24 inmigrantes frente a las costas de Lorca (Murcia)

Murcia, 10 may (EFE).- Una patera con 24 inmigrantes ha sido interceptada frente a las costas del espacio natural protegido de Marina de Cope, perteneciente al municipio de Lorca (Murcia).

Según ha informado este domingo a EFE la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, los inmigrantes fueron localizados ayer en la zona de Cala Blanca y atendidos por personal de la Cruz Roja.

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Todos ellos estaban en buen estado de salud y han sido entregados al Cuerpo Nacional de Policía en Cartagena, ha explicado la fuente, que no ha ofrecido más detalles. EFE

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