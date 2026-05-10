Irene Montero acusa a Moreno de admirar a Hernán Cortés: "Llama buena gestión a la muerte de personas con cáncer"

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha pedido el voto para la formación de Por Andalucía de cara a las elecciones al Parlamento andaluz el próximo 17 de mayo para "echar" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de quien se ha preguntado si admira a Hernán Cortés, al considerar que "llaman a la buena gestión a la muerte de miles de personas por cáncer".

En una atención a medios antes de participar en su primer acto de campaña en la comunidad andaluza, se ha preguntado si "el presidente del Ejecutivo andaluz no será como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que admira a Hernán Cortés", ya que, según ha señalado, "al fin y al cabo son 500 años haciendo lo mismo, llamando mestizaje a la matanza de seres humanos y llamando buena gestión a la muerte de miles de personas por cáncer o en las residencias consecuencia de la peor crisis sanitaria que ha vivido nuestro país".

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En este contexto, ha señalado que este 17 de mayo votar a la candidata provincial de la coalición Por Andalucía en Jaén, Loli Montávez, vale el doble porque "sacamos a un señorito y metemos a una mujer jornalera del campo andaluz en el Parlamento de Andalucía para representar como se merecen a todas esas mujeres que siguen viviendo en los pueblos de Andalucía y que van a tener en Loli su mejor defensa".

Asimismo, ha señalado que "lo más importante en campaña es movilizar a la gente", porque saben que "el día 17 de mayo se tiene la oportunidad de echar a Moreno y su voto vale lo mismo que el de esos señoritos andaluces que se dedican a explotar, a saquear los recursos, a especular con la vivienda y hacerle la vida imposible a las mujeres y a los hombres de Andalucía". "Por eso lo que toca en campaña es pelear el voto para que toda persona que defiende los servicios públicos pueda votar a alguien que les represente", ha apostillado.

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En este sentido, ha señalado que, en relación con la coalición Por Andalucía --integrada por siete formaciones de izquierda entre las que figuran Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Podemos--, ha destacado que "lo principal es trabajar en unión", subrayando que están "trabajando muy bien" y que están "dándolo todo" en una campaña de la que se muestra "muy contenta con el trabajo que se está haciendo por ambas partes".

Por último, en relación con las encuestas que sitúan al PP como primera fuerza seguido del PSOE, ha señalado que "en Andalucía somos expertos en reventar encuestas, como ya ocurrió en 2018", al tiempo que ha indicado que ese precedente "sirve para impulsarnos hacia arriba y pelear por esos escaños".

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