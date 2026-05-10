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Irán confirma que acudirá al Mundial si se respetan sus condiciones

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Redacción Deportes, 10 may (EFE).- La selección iraní participará en el Mundial 2026 si la FIFA y los organizadores admiten una serie de condiciones que afectan a la entrega de visados a su delegación, la seguridad y el respeto al himno y la bandera del país.

"Sin duda participaremos en el Mundial de 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones”, señaló el sábado la federación iraní en su página web oficial. “Participaremos en el Mundial, pero sin renunciar a nuestras creencias, cultura y convicciones”, agrega.

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El presidente de la federación iraní de fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, explicó el viernes en la televisión estatal que ponen 10 condiciones para que su selección participe en el Mundial que comienza dentro de un mes, el 11 de junio en Ciudad de México.

La FFIRI pide que se concedan visados a jugadores y al cuerpo técnico sin trabas, tras lo sucedido en Canadá, cuando la delegación iraní que iba a acudir al congreso de la FIFA regresó a su país, por sentirse ofendidos por el personal de inmigración, que negaba la entrada a un dirigente federativo por supuestas conexiones con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

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Taj señaló que deben recibir visados “sin problemas” todos los jugadores y el personal técnico, aunque hayan prestado el servicio militar obligatorio en la IRGC, como es el caso de los internacionales Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi.

También piden medidas de seguridad reforzadas en aeropuertos, hoteles y en las rutas hacia los estadios, así como prioridad en la movilidad de la delegación iraní en cada ciudad sede.

Otra de las cuestiones que aborda es el respeto al personal de la selección durante su estancia y garantías para el uso y la presencia de la bandera de Irán y la interpretación de su himno nacional en el transcurso del Mundial.

La FFIRI, asimismo, solicita a la FIFA que no se permitan en las conferencias de prensa preguntas relacionadas con el conflicto bélico.

La selección iraní jugará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Debutará contra Nueva Zelanda, el 15 de junio en Los Ángeles, jugará su segundo partido en la misma sede contra Bélgica, el 21 de junio, y disputará el 26 contra Egipto, en Seattle, el tercer encuentro de la ronda inicial.

En todo ese tiempo, tiene previsto establecer su cuartel general en Tucson (Arizona). EFE

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EFE

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