Los vehículos de la UME llegan al puerto de Granadilla para trasladar pasajeros

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- Dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que van a trasladar a los ocupantes del crucero Hondius desde el puerto de Granadilla al Aeropuerto Tenerife Sur han llegado a la instalación portuaria.

El desembarco de los pasajeros aún no ha comenzado, pero mientras amanece poco a poco se despliega el dispositivo que va a participar en el operativo, que incluye guardias civiles ataviados con equipos EPI.

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Mientras, el barco permanece fondeado dentro del puerto donde están desplegadas una embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil, a la vez que un helicóptero del mismo cuerpo sobrevuela la instalación portuaria.

El Hondius llegó al puerto de Granadilla alrededor de las seis de la mañana, hora local, y numerosos medios internacionales se han desplegado para informar sobre esta operación "inédita", para repatriar a los pasajeros del Hondius, donde se ha declarado un brote de hantavirus.

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Los ministros de Sanidad, Mónica García; de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se han desplazado a Tenerife para supervisar el operativo. EFE