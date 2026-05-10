Espana agencias

Declaran los últimos testigos en el juicio de Kitchen antes de oír los audios de Villarejo

Guardar
Google icon

Madrid, 10 may (EFE).- El tribunal del caso Kitchen tiene previsto finalizar esta próxima semana de juicio el interrogatorio a los últimos testigos y peritos antes de empezar a escuchar los audios del excomisario José Manuel Villarejo con el ex número dos de Interior Francisco Martínez en los que hablaban de esta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Entre ellos, tres audios aportados por el empresario Javier Pérez Dolset, quien en su declaración como testigo expuso que, en esas conversaciones con Villarejo, Martínez aseguraba haber recibido instrucciones del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también acusado, y de la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal, a quien el juez de instrucción sacó de la causa tras tomarle declaración como imputada.

PUBLICIDAD

Antes de eso, el lunes, el tribunal seguirá con la toma de declaración a los testigos que quedan por comparecer, entre ellos el empresario Francisco Menéndez, autor de la denuncia inicial en Fiscalía que dio lugar al caso Tándem y que derivó en la detención de Villarejo y del excomisario de Barajas Carlos Salamanca, en noviembre de 2017.

El martes, el juicio entrará en la fase pericial con la comparecencia, entre otros, de agentes de la Unidad de Ciberdelincuencia y de funcionarios del Centro Criptológico, y concluiría el miércoles.

PUBLICIDAD

De modo que no sería hasta el jueves cuando diese comienzo la fase documental en la que se procederá a la audición de esos audios y de las siete declaraciones que prestó ante el juez instructor como imputado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, que fue eximido de este juicio por motivos de salud.

Su declaración fue clave para la imputación y procesamiento del exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, si bien siempre ha mantenido que el objeto de la operación Kitchen era la búsqueda de cuentas de Bárcenas en el extranjero y localizar a sus testaferros, y no la sustracción de documentos comprometedores para el partido o sus dirigentes como sostienen la Fiscalía y las demás acusaciones.

Según confesó, el exchófer de Bárcenas, Sergío Ríos, al que captó como confidente, le entregó por unas horas unos dispositivos del extesorero que un agente experto en informática al que pidió asistencia los volcó en un ordenador en una cafetería y al día siguiente le entregó la copia del contenido en un pendrive, que luego él, según aseguró, entregó al ex número dos de Interior, extremo que éste niega.

La escucha de los audios y de estas declaraciones podría extenderse unas tres jornadas por lo que hasta entonces no comenzará el interrogatorio a los diez acusados en este juicio, que se calcula que sería a partir del 19 de mayo.

Villarejo ha advertido por su parte al tribunal de que este próximo lunes se va a someter a una cirugía en la espalda, por lo que solicitará poder declarar por videoconferencia desde su domicilio.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los vehículos de la UME llegan al puerto de Granadilla para trasladar pasajeros

Infobae

Sánchez y Montero comparten este domingo mitin en La Línea (Cádiz) aplazado por la muerte de dos guardias civiles

Sánchez y Montero comparten este domingo mitin en La Línea (Cádiz) aplazado por la muerte de dos guardias civiles

Dos décadas después de la ley antitabaco el reto es poner coto al vapeo en los jóvenes

Infobae

Recta final de la campaña andaluza antes de las elecciones que cierran el ciclo electoral

Infobae

El argentino Paradela le da triunfo a Cruz Azul, que se clasifica a las semifinales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

ECONOMÍA

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”