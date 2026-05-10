El presidente de PLD Space ante el debut de Miura 5: Se disfruta y sufre a partes iguales

Elche (Alicante), 10 may (EFE).- La empresa española PLD Space está cada vez más cerca de estrenar su cohete Miura 5 con un vuelo demostrativo el segundo semestre de este año. "El programa está siguiendo su curso", afirma Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo, quien, ante la proximidad de la fecha, reconoce: "Esto se disfruta y sufre a partes iguales".

El lanzamiento del Miura 5, diseñado y desarrollado para poner en órbita pequeños satélites, se hará desde el puerto espacial europeo de Kurú, en Guayana Francesa. Será el primero de dos vuelos de prueba, el segundo está previsto para 2027, y ambos se programarán como una verdadera misión de despegue, cumpliendo cada una de las fases.

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El encendido de los motores Teprel-C (cinco en la primera etapa del cohete y uno en la segunda), la separación de la primera etapa de 26 metros, la apertura de la cofia para depositar la carga, la aviónica. Todo se testará al milímetro y la misión de vuelo, que durará unos 15 minutos, se monitorizará por expertos desde la sala de control del puerto de Kurú y desde las instalaciones de la compañía en Elche.

Se trata del examen final para demostrar que el cohete puede llegar a órbita, un paso fundamental para pasar a la fase comercial.

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"El programa está siguiendo su curso y por el momento mantenemos la fecha, las ventanas -de lanzamiento- acordadas, que no podemos hacerlas públicas. Pero -el primer despegue- será el segundo semestre de este año, estamos a meses", señala a EFE Sánchez, quien indica que con estos dos lanzamientos "lo que aseguras es la capacidad de vuelo".

En ellos no habrá una carga comercial, pero sí una de prueba que sirva para ensayar su transporte y colocación en órbita. Este 'equipaje' de demostración puede ser un satélite experimental o sencillamente una carga que pese lo que pesaría uno de estos aparatos. El Miura 5 puede viajar con 540 kilogramos o con una tonelada, dependiendo de la órbita objetivo.

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El cohete, con una longitud de 35,7 metros y 2 metros de diámetro, está diseñado para reutilizar la primera etapa (la segunda se quedará un tiempo como basura espacial y terminará desintegrándose en la atmósfera terrestre).

La recuperación de la primera etapa no será posible ni en la misión inaugural, ni en la segunda ni tercera. "Esta no es una tecnología que consigas con los primeros vuelos", dice Sánchez, quien detalla que el objetivo es ir incorporando elementos que permitirán alcanzarla. En este sentido, calcula que se logrará en el vuelo 12-15.

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Ezequiel Sánchez asegura que el equipo de PLD Space está muy centrado en el desarrollo del programa y, después de años de intenso trabajo y ante la cercanía del estreno del Miura 5, reconoce cierto nerviosismo: "A mí me gusta decir que esto se disfruta y se sufre a partes iguales".

"Sabemos la dificultad de lo que se está haciendo a todos los niveles, el equipo lo veo muy centrado, con un buen nivel de exigencia para lograr que esto ocurra. Tenemos esa determinación, lo hicimos con Miura 1 -lanzado en octubre de 2023 desde Huelva- y lo vamos a hacer con Miura 5", asevera.

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Después de los dos primeros vuelos de prueba vendrá uno comercial, también desde Kurú y en 2027; PLD Space ya ha firmado un contrato con la compañía catalana de telecomunicaciones Sateliot para el lanzamiento de dos satélites 5G D2D (direct to device), que permiten la conexión directa entre dispositivos móviles y satélites en órbita.

¿Y por qué España tiene que tener un cohete? El presidente ejecutivo de la empresa ilicitana menciona la soberanía que va ligada, dice, a una capacidad de poder decidir cómo va a ser la presencia, en este caso europea, en el espacio.

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El espacio se ha convertido en "un mecanismo esencial" para la soberanía de las naciones y "como europeos necesitamos poder decidir qué cargas tenemos que hacer sin tener que contar con otros".

PLD Space, que ha ido consolidado su relación estratégica con la Agencia Espacial Europea a través de varios contratos, ya está trabajando en una versión mejorada del cohete y entre sus planes también está el desarrollo de la cápsula Lince para el transporte de 4/5 astronautas a futuras estaciones espaciales.

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"Nosotros somos una compañía con ambición global", resume Sánchez, al ser preguntado por la diversificación de clientes, incluso de Estados Unidos, donde SpaceX tiene prácticamente el monopolio de los lanzamientos de misiones espaciales y satélites de telecomunicaciones.

Sobre la posibilidad de que una empresa estadounidense acabe contratando los servicios de una española admite: "Puede ocurrir". "Estamos detectando que existen en el mercado algunos clientes que están buscando alternativas (...), tecnologías con bandera distinta y lanzadas desde otras geografías". EFE

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