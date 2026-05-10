Fallece el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años a consecuencia de un cáncer

Murcia, 10 may (EFE).- El alcalde de Murcia, José Ballesta, del PP, ha fallecido este domingo a los 67 años a consecuencia de un cáncer, y el ayuntamiento decretará en las próximas horas tres días de luto en señal de duelo, ha informado la corporación municipal.

En un comunicado, el consistorio murciano expresa su "profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde tras una vida marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos".

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"Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde, pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", sostiene el ayuntamiento.

Catedrático de Medicina, Ballesta fue rector de la Universidad de Murcia, diputado autonómico, consejero y portavoz del Gobierno regional antes de su llegada a la política municipal, "pero fue ante todo un murciano profundamente comprometido con su ciudad, a la que dedicó su tiempo y su vida pública con lealtad inquebrantable".

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Para su equipo, el alcalde "entendió la ciudad no como una suma de proyectos aislados, sino como una obra colectiva construida desde el respeto a sus raíces, la recuperación de su patrimonio, la defensa de su identidad y la ambición de un futuro mejor".

"Comprendió que gobernar Murcia significaba custodiar un legado recibido de generaciones anteriores y transmitirlo fortalecido a las siguientes. Defendió siempre una Murcia sin complejos, orgullosa de sí misma, de su historia y de sus tradiciones, pero también preparada para afrontar el futuro con confianza y ambición", añade el comunicado.

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El Ayuntamiento de Murcia decretará tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y quedarán suspendidos los actos institucionales previstos.

En las próximas horas se trasladarán las instrucciones relativas a protocolo, luto oficial, agenda institucional y horas fúnebres, según avanzan las fuentes, que precisan que el Ayuntamiento continuará actuando con normalidad institucional y plena coordinación de todos los servicios municipales. EFE

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