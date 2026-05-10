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El PP refuerza su equipo con el fichaje de una exdircom de GAD3 y el regreso de Sémper a la portavocía nacional del PP

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El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo ha reforzado su equipo con el fichaje de la hasta ahora directora de Comunicación de GAD3, María Martín Revuelta, y el regreso de Borja Sémper a la portavocía nacional del PP tras superar un cáncer de páncreas que le ha mantenido alejado de la política durante casi 10 meses.

De hecho, este lunes Sémper volverá a ser la cara visible del PP en las ruedas de prensa posteriores al comité de dirección que preside Feijóo, una reunión que sirve para diseñar la estrategia semanal de la formación.

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En su reaparición pública esta semana, Sémper recriminó al líder de Vox, Santiago Abascal, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que recurran al insulto en sus críticas a rivales políticos y se comprometió a no participar "en circos" ni en "shows".

"Hemos normalizado el insulto. Hace tres días, el líder del tercer partido le llamaba mierda al presidente del Gobierno. Pero es que un ministro del segundo partido decía 'qué asco me da este tío' (en alusión a Feijóo)", lamentó Sémper, que añadió que el Congreso "se ha convertido en el escenario de un circo".

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MARÍA MARTÍN REVUELTA TRABAJARÁ CON TELLADO

Además, el Partido Popular ha fichado a María Martín Revuelta, una licenciada en Derecho que ha ejercicio en esta última etapa como directora de Comunicación de la consultora GAD3 que dirige Narciso Michavila.

Previamente, en 2014 Martín Revuelta fue diputada nacional por el PP en el Congreso de los Diputados --con poco más de 30 años-- y, un año más tarde, fue concejal de ese partido en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid).

Martín Revuelta trabajará con el secretario general del PP, Miguel Tellado, según adelantó 'OkDiario' y ha confirmado Europa Press. Su trabajo consistirá en ayudar al partido en la "planificación estratégica".

"Es una persona que conoce la casa y tiene experiencia con datos y anticipándose a escenarios políticos", han señalado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que ya tiene la vista puesta en las próximas elecciones generales.

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EuropaPress

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