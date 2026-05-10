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El activista español de la Flotilla Saif Abukeshek llegará a Barcelona este domingo a las 16.30

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El activista español de la Global Sumud Flotilla detenido en Israel, Saif Abukeshek, vuela este domingo hacia España y llegará al Aeropuerto de Barcelona a las 16.30 horas, según ha informado la organización en un comunicado.

La Flotilla ha explicado que Abukeshek ya se encuentra en el aeropuerto de Atenas (Grecia) "después de 10 días de secuestro ilegal" para volver a España, tal y como ha informado también este mismo domingo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

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Según la organización Abukeshek y el activista brasileño Thiago Ávila, que también ha sido liberado, han sufrido "abusos y torturas" en Israel durante sus días de detención y se pusieron en huelga de hambre y, en el caso del español, también de sed.

Además, informan de que 57 barcos de la Flotilla se encuentran en el puerto de Marmaris (Turquía) "mientras los tripulantes analizan y deciden en asamblea los próximos pasos".

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Por otra parte, señalan la "complicidad de las instituciones catalanas, españolas y europeas con un estado genocida" y han exigido a la Unión Europea (UE) que explique la intercepción de los barcos de la Flotilla por parte de Israel en aguas territoriales de Grecia.

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