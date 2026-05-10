Jaime Santos: "Me motiva que haya competencia, ayuda al jugador a dar lo máximo"

Fernando Pérez Soto

León, 10 may (EFE).- El excampeón de Europa de ajedrez rápido, Jaime Santos Latasa, que cumplirá este próximo mes de julio, en la trigésima novena edición del Magistral Ciudad de León una década consecutiva participando en el torneo, asegura que la competencia que llega de ajedrecistas extranjeros que compiten con España no es un inconveniente sino que le motiva.

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"A mí no me condiciona, más bien al contrario, me motiva ya que hay más competencia y eso es bueno", ha reconocido en una entrevista con EFE, y asegura que esa circunstancia "ayuda a que los jugadores intenten dar lo máximo para poder jugar en el equipo olímpico".

Jaime Santos es, junto con el madrileño David Antón, uno de los mejores jugadores nacionales del momento, al que no le ha afectado la irrupción progresiva de esos ajedrecistas foráneos que, al adquirir la doble nacionalidad, han podido competir con España en las citas internacionales.

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Uno de los precursores fue el hispano-letón Alexei Shirov y ese camino lo han seguido posteriormente jugadores de diferentes nacionalidades que han ampliado el panorama del ajedrez español, pero para Santos esto no supone un inconveniente.

De hecho, nombres como los del argentino Alan Pichot, el venezolano Eduardo Iturrizaga o los rusos Maksim Chigaev y Daniil Yuffa, son habituales en los torneos y campeonatos que se disputan en España en los últimos años, y representan también a la selección.

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"Yo creo que es ley de vida, ya que los jugadores que juegan ahora por España no es que se hayan cambiado porque sí, sino porque tienen vínculos con nuestro país, dado que muchos viven o han vivido aquí y se sienten identificados", ha asegurado.

Jaime Santos acudirá a esta trigésima novena edición del Magistral Ciudad de León, la ciudad en la que vive desde su infancia pese a haber nacido en San Sebastián, con la intención de repetir la victoria cosechada en 2023 tras imponerse a una leyenda del tablero como el israelí de origen bielorruso, Boris Gelfand.

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"Obviamente buscaré, como en cada una de las ediciones en las que he participado, conseguir la victoria, pero como siempre la competencia será muy dura porque los jugadores son del máximo nivel mundial", ha reconocido.

El ajedrecista de 29 años tendrá como rivales al vigente campeón del torneo, el vietnamita Lê Quang Liêm, junto con el prodigio argentino Faustino Oro -que también repite- y el ruso Volodar Murzin.

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Santos Latasa conseguía recientemente en el campeonato de Europa en Katowice (Polonia), donde en 2022 conquistara el trono continental de ajedrez rápido, clasificarse para la próxima edición de la Copa del Mundo.

Este objetivo cumplido permite al discípulo de Marcelino Sión llegar al torneo decano en España "con la confianza que da el estar jugando en los últimos torneos y campeonatos a un buen nivel para poder aspirar a hacer un buen papel en el Magistral, pero después puede pasar cualquier cosa", ha afirmado.

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Por ello, el cumplir una década en un torneo que presenciaba desde su infancia viendo a los mejores jugadores mundiales "supone un orgullo, pero no una mayor presión".

Y aunque ha admitido que se trata de un torneo especial, ha recordado que siempre intenta y lo hará también este vez tomarlo como una edición más, "aunque sea especial por la cifra", ha aseverado.EFE

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