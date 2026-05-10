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Envían la segunda muestra de la mujer ingresada en Alicante con sospecha de hantavirus

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València, 10 may (EFE).- La Conselleria de Sanidad ha informado este domingo de que ya ha remitido al Centro Nacional de Microbiología la segunda muestra recogida a la mujer que permanece ingresada en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus, para que se le practique una nueva PCR.

La primera PCR a esta mujer de 32 años, que viajó en el avión del que fue evacuada una mujer holandesa que había viajado en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció por hantavirus, dio resultado negativo, según se informó este sábado.

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Conforme al protocolo establecido, se someterá a una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas de la confirmación del resultado, que ya ha sido remitida, y el diagnóstico estará disponible entre 24 y 48 horas después.

Si esta segunda prueba fuera también negativa, la paciente se consideraría contacto en cuarentena y será trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

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En caso de que la PCR resultara positiva, la mujer sería evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de València.

Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus y permanece en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos. EFE

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EFE

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