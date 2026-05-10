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El líder Máximo Quiles consolida su posición con una nueva victoria

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El líder Máximo Quiles (KTM), ha consolidado su posición en el campeonato al lograr una nueva victoria, la tercera de la temporada, en el Gran Premio de Francia de Moto3, que se ha disputado en el circuito 'Bugatti' de Le Mans.

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Quiles dominó una accidentada carrera desde la primera hasta la última vuelta y aumenta su ventaja en el mundial (115 puntos) hasta los 46 puntos sobre Adrián Fernández (Honda) -segundo en la carrera-, que desbanca de ese puesto a un Álvaro Carpe (KTM) que acabó por los suelos.

El tercer peldaño del podio lo ocupó el italiano Matteo Bertelle (KTM).

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La aparición de la lluvia en la mañana dominical de Le Mans provocó la nueva activación del protocolo de reglamento deportivo, que impone que al no disputar ningún entrenamiento los pilotos de Moto3 y Moto2 en condiciones de mojado sus carreras se verán recortadas en la distancia programada inicialmente.

Así, la carrera de Moto3, prevista inicialmente a veinte vueltas se vio recortada a apenas trece y Dirección de Carrera dio diez minutos para que los pilotos pudiesen comprobar las condiciones del asfalto con sus motos, pasando en cada vuelta por la calle de talleres.

Cumplido el cambio de reglamento por la lluvia, del que el equipo del autor de la 'pole position', el español Adrián Fernández (Honda), reconoció que no se enteraron y no pudieron hacerlo, y ya con todos los pilotos en la formación de salida, al apagarse el semáforo Fernández no acertó al soltar el embrague y se vio superado por 4/5 pilotos.

Quien no falló fue el líder del mundial, Máximo Quiles, que salió como una exhalación y fue el primero en pasar la variante de final de recta, en donde primero se iba por los suelos Brian Uriarte (KTM) y poco después también David Muñoz (KTM), que regresó a la carrera, y el neozelandés Cormac Buchanan (KTM) en la curva siete.

Antes de cumplirse el primer giro, Adrián Fernández había recuperado todo el terreno perdido y se iba tras la estela de la moto de Quiles, con el compañero de equipo de éste, el hispano argentino Marco Morelli en la tercera posición, delante del australiano Joel Kelso (Honda), que se fue al suelo en la curva nueve de la tercera vuelta.

En la segunda vuelta, la carrera perdió a otro contendiente, el irlandés Casey O'Gorman (Honda) y del hispano argentino Valentín Perrone (KTM), que se fue por los suelos en la curva tres de la tercera vuelta, aunque sin soltar la mano del embrague pudo regresar a la pista.

Quiles supo aguantar la presión de sus rivales y la distancia respecto a ellos, mientras que Adrián Fernández se las tuvo que ver con Marco Morelli, en tanto que por detrás de ellos la carrera perdía a otro participante, el italiano Nicola Carraro (Honda), al español Álvaro Carpe (KTM) y poco después a Marco Morelli en la curva trece de la quinta vuelta, aunque éste pudo regresar a la pista.

El líder del mundial supo mantener las diferencias sobre adrián Fernández, con el italiano Matteo Bertelle (KTM) tercero, aunque en su caso penalizado con una 'vuelta larga' por acortar el circuito en la curva diez del trazado francés, tras la cual pudo mantener el tercer puesto.

El español Jesús Ríos (Honda), que se encontraba en la zona de puntos, fue la siguiente víctima de las condiciones del asfalto como consecuencia de la lluvia, al rodar por los suelos en la curva ocho, el mismo punto en el que lo hizo el británico Scott Ogden (KTM).

Poco después, otra 'víctima' de las condiciones de la carrera fue el 'rookie' (debutante) finlandés, Rico Salmela (KTM).

No hubo variaciones en las posiciones de cabeza, con triunfo inapelable de Máximo Quiles por delante de Adrián Fernández y Matteo Bertelle, en una carrera que acabaron 18 de los veintiséis pilotos que tomaron la salida. EFE

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