0-1. El Eibar asalta Anduva y se queda a un punto del 'playoff'

Miranda de Ebro (Burgos), 10 may (EFE).- La SD Eibar confirmó en Anduva que atraviesa su mejor momento de la temporada lejos de Ipurua y se impuso por 0-1 al CD Mirandés, firmando así su quinta victoria en los últimos seis desplazamientos y se queda a solo un punto de los puestos de promoción de ascenso, privando al Mirandés de recortar puntos al Cádiz, que marca la permanencia.

El equipo de Beñat San José golpeó muy pronto y supo administrar su ventaja con oficio, pues cuando apenas se habían disputado tres minutos Adu Ares aprovechó un despiste de la zaga local para poner un balón al punto de penalti, donde Jon Magunazelaia convirtió el único gol del encuentro.

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Con el marcador a favor, el Eibar cedió la iniciativa al Mirandés, pero nunca perdió el control real del partido y, aunque los rojillos manejaron más tiempo el balón, se toparon con un bloque armero sólido, ordenado y sin apenas fisuras.

La intervención más exigente de la primera parte para Magunagoitia llegó en un disparo de Bauzá, bien resuelto por el guardameta azulgrana.

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Más allá de esa acción, el Eibar supo defender con rigor y minimizar los espacios, incluso en los momentos de mayor empuje del Mirandés, especialmente al final de la primera mitad, cuando los visitantes mantuvieron la calma y protegieron con solvencia su ventaja, incluida una acción protestada por los locales por una posible mano dentro del área.

En la segunda parte, el conjunto guipuzcoano llevó el duelo al escenario que más le convenía y el ritmo decreció, apenas sucedieron situaciones de peligro y el Mirandés se fue diluyendo entre la precipitación y la falta de claridad en los últimos metros.

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El Eibar, además, estuvo cerca de sentenciar en un centro medido al segundo palo de Corpas, pero Arbilla cabeceó por encima del larguero.

También Unax lo intentó por el Mirandés con un disparo que se marchó rozando el poste y aunque los de Antxon Muneta no dejaron de creer en que era posible la remontada, una y otra vez se toparon con el muro armero.

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Sin necesidad de generar demasiado en ataque, el Eibar sostuvo el resultado con autoridad y volvió a demostrar una notable fiabilidad como visitante.

Ficha técnica:

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0 - Mirandés: Juanpa, Tamarit (Pablo Pérez min 64), Juan Gutiérrez, Jorge Cabello, Fer Medrano, Javi Hernández, Bauzá, Thiago Helguera (Julen Martínez min 85), El Jebari (Ali Houary min 76), Carlos Fernández y Unax del Cura (Diego Sia min 84).

1 - Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Jair Amador, Arbilla (Juan Bernat min 84), José Corpas, Sergio Álvarez (Olaetxea min 68), Aleix Garrido (Javi Martínez min 90+1), Adu Ares, Magunazelaia (Madariaga min 68) y Jon Bautista (Javi Martón min 68).

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Gol: 0-1 M.3: Magunazelaia.

Árbitro: Saúl Ais Reig (comunidad valenciana). Amonestó por los locales a Fer Medrano (min 33), Javi Hernández (min 65), Martín Pascual (min 90+6) y por los visitantes a Sergio Álvarez (min 40), Jair Amador (min 64), Cubero (min 82), Javi Martínez (min 90+2), José Corpas (min 90+3)

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de Anduva ante 3.742 espectadores.EFE

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