Espana agencias

0-1. El Eibar asalta Anduva y se queda a un punto del 'playoff'

Guardar
Google icon

Miranda de Ebro (Burgos), 10 may (EFE).- La SD Eibar confirmó en Anduva que atraviesa su mejor momento de la temporada lejos de Ipurua y se impuso por 0-1 al CD Mirandés, firmando así su quinta victoria en los últimos seis desplazamientos y se queda a solo un punto de los puestos de promoción de ascenso, privando al Mirandés de recortar puntos al Cádiz, que marca la permanencia.

El equipo de Beñat San José golpeó muy pronto y supo administrar su ventaja con oficio, pues cuando apenas se habían disputado tres minutos Adu Ares aprovechó un despiste de la zaga local para poner un balón al punto de penalti, donde Jon Magunazelaia convirtió el único gol del encuentro.

PUBLICIDAD

Con el marcador a favor, el Eibar cedió la iniciativa al Mirandés, pero nunca perdió el control real del partido y, aunque los rojillos manejaron más tiempo el balón, se toparon con un bloque armero sólido, ordenado y sin apenas fisuras.

La intervención más exigente de la primera parte para Magunagoitia llegó en un disparo de Bauzá, bien resuelto por el guardameta azulgrana.

PUBLICIDAD

Más allá de esa acción, el Eibar supo defender con rigor y minimizar los espacios, incluso en los momentos de mayor empuje del Mirandés, especialmente al final de la primera mitad, cuando los visitantes mantuvieron la calma y protegieron con solvencia su ventaja, incluida una acción protestada por los locales por una posible mano dentro del área.

En la segunda parte, el conjunto guipuzcoano llevó el duelo al escenario que más le convenía y el ritmo decreció, apenas sucedieron situaciones de peligro y el Mirandés se fue diluyendo entre la precipitación y la falta de claridad en los últimos metros.

El Eibar, además, estuvo cerca de sentenciar en un centro medido al segundo palo de Corpas, pero Arbilla cabeceó por encima del larguero.

También Unax lo intentó por el Mirandés con un disparo que se marchó rozando el poste y aunque los de Antxon Muneta no dejaron de creer en que era posible la remontada, una y otra vez se toparon con el muro armero.

Sin necesidad de generar demasiado en ataque, el Eibar sostuvo el resultado con autoridad y volvió a demostrar una notable fiabilidad como visitante.

Ficha técnica:

0 - Mirandés: Juanpa, Tamarit (Pablo Pérez min 64), Juan Gutiérrez, Jorge Cabello, Fer Medrano, Javi Hernández, Bauzá, Thiago Helguera (Julen Martínez min 85), El Jebari (Ali Houary min 76), Carlos Fernández y Unax del Cura (Diego Sia min 84).

1 - Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Jair Amador, Arbilla (Juan Bernat min 84), José Corpas, Sergio Álvarez (Olaetxea min 68), Aleix Garrido (Javi Martínez min 90+1), Adu Ares, Magunazelaia (Madariaga min 68) y Jon Bautista (Javi Martón min 68).

Gol: 0-1 M.3: Magunazelaia.

Árbitro: Saúl Ais Reig (comunidad valenciana). Amonestó por los locales a Fer Medrano (min 33), Javi Hernández (min 65), Martín Pascual (min 90+6) y por los visitantes a Sergio Álvarez (min 40), Jair Amador (min 64), Cubero (min 82), Javi Martínez (min 90+2), José Corpas (min 90+3)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de Anduva ante 3.742 espectadores.EFE

vfr/pcr/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rebeca Pérez asume la alcaldía de Murcia hasta la elección de un nuevo regidor

Infobae

0-0. El Oviedo empata con nueve jugadores y se queda a un paso del descenso

Infobae

25-26. El Bidasoa derrota a un Frigoríficos que tuvo el último ataque para empatar

Infobae

1-0. Un gol tardío de Jacobo mantiene la racha victoriosa del Córdoba

Infobae

Dybala: "Probablemente el derbi será mi último partido ante la afición"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Procedente el despido de una cuidadora de personas mayores que se quedó dormida en el turno de noche y no realizó los controles mínimos de la residencia

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

ECONOMÍA

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Las personas que van a ser despedidas tienen seis horas retribuidas para buscar un nuevo empleo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

Nico Williams enciende todas las alarmas tras abandonar el partido ante el Valencia lesionado: podría peligrar para el Mundial 2026

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”