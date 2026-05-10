Rebeca Pérez asume la alcaldía de Murcia hasta la elección de un nuevo regidor

Murcia, 10 may (EFE).- La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha asumido este domingo la alcaldía tras el fallecimiento del regidor, José Ballesta, a los 67 años a consecuencia de un cáncer, y ocupará el mando hasta la celebración del pleno extraordinario de designación del nuevo alcalde.

Según la ley de régimen local, se abre ahora un plazo de diez días para la convocatoria del pleno de la corporación que elegirá al alcalde de Murcia hasta las próximas elecciones municipales.

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Coordinadora de la ejecutiva regional del PP, Rebeca Pérez es la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Murcia.

Tras las elecciones de 2023 fue nombrada primera teniente de alcalde y concejala delegada de Fomento y Patrimonio. También era portavoz del gobierno municipal, y responsable de infraestructuras y obras; limpieza y gestión de residuos. EFE

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