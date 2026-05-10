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0-0. El Oviedo empata con nueve jugadores y se queda a un paso del descenso

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Oviedo, 10 may (EFE).- El Real Oviedo, que acabó con nueve jugadores tras dos rojas en las que intervino el VAR, aguantó dignamente el empate ante un Getafe muy ramplón y evita un descenso matemático a LaLiga EA Sports que puede consumarse este lunes si el Girona puntúa ante el Rayo.

Mientras que Bailly y Hassan fueron las únicas novedades de un Real Oviedo que apostaba por Reina en el doble pivote, Bordalás dejaba en el banquillo a Luis Vázquez para dar entrada a Mario Martín, Djené regresaba al once y Zaid Romero era el sustituto del lesionado Femenía.

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Una de las novedades en el once azul, Bailly, se marchaba lesionado a los diez minutos y Costas entraba para hacer pareja con Dani Calvo en la defensa, mientras que Ilyas Chaira remataba al poste a centro de Hassan en la jugada más peligrosa del Real Oviedo en todo el primer tiempo.

Con el paso de los minutos, y aunque en general no pasaba demasiado sobre el césped del Carlos Tartiere, el Getafe fue mejorando a base de saques de esquina y por ahí llegaron los mejores acercamientos azulones, obligando Davinchi primero y Mario Martín después a intervenir a Aarón Escandell.

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El segundo tiempo comenzó con Luis Vázquez entrando por Mario Martín, formando así la dupla atacante habitual en el Getafe; la polémica llegó a los nueves minutos de la reanudación, cuando Javi López llegó tarde a una disputa con Juan Iglesias y vio amarilla, pero desde el VAR avisaron a Soto Grado, que fue al monitor, revisó la jugada y sacó la tarjeta roja para desesperación de los jugadores y la afición oviedista.

Santi Cazorla, que volvía a jugar en el Tartiere tras dejar caer la semana pasada que su retirada a final de curso es más que probable, entraba por Thiago Fernández y poco después Arambarri cabeceó desviado en el segundo palo en lo que fue la ocasión más clara hasta el momento en el segundo tiempo.

Álex Sancris, que acababa de entrar, obligó a estirarse a Aarón Escandell en una falta desde la frontal y a falta de un cuarto de hora el VAR volvió a llamar a Soto Grado para expulsar a un jugador del Oviedo; en este caso fue Sibo, que dejó los tacos a Arambarri tras un despeje y dejaba a su equipo con nueve.

Un remate de Ilyas Chaira por los locales y otro de Luis Vázquez en los visitantes fue lo único de los últimos minutos, en los que un Oviedo aguantó con nueve y sumó un punto que le permite no descender matemáticamente a los carbayones y que mantiene al Getafe en plaza europea.

Ficha técnica:

0 - Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal (Lucas, m. 84), Bailly (Costas, m. 12), Dani Calvo, Javi López; Sibo, Reina; Hassan (Rahim, m. 57), Ilyas Chaira (Forés, m. 84), Thiago Fernández (Cazorla, m. 64); Fede Viñas (Borbas, m. 84).

0 – Getafe: Soria; Juan Iglesias (Mayoral, m. 86), Abqar (Sancris, m. 74), Duarte, Zaid Romero, Davinchi (Javi Muñoz, m. 64); Djené, Arambarri, Milla; Mario Martín (Luis Vázquez, m. 46) y Satriano.

Árbitro: Soto Grado (comité riojano). Amonestó a los locales Fede Viñas (14’) y Costas (73’) y a los visitantes Abqar (69’) y Sancris (90’+2). Expulsó por roja directa al local Javi López (54’) y Sibo (78’)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 19.135 espectadores. EFE

Pfg/jl

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EFE

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