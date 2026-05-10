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1-0. Un gol tardío de Jacobo mantiene la racha victoriosa del Córdoba

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Córdoba, 10 may (EFE).- El Córdoba superó al Granada por 1-0 gracias a un tanto de Jacobo González en la recta final de un encuentro marcado por la expulsión del local Percan con el 0-0, un resultado que permite al conjunto blanquiverde alargar su racha de victorias y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar la zona de promoción de ascenso.

El conjunto dirigido por Iván Ania impuso su ritmo desde los compases iniciales frente a un combinado visitante que presentaba novedades en su once, destacando la presencia de los juveniles Juanjo Flores y Zinebi.

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A pesar del dominio absoluto de los anfitriones, la falta de acierto en los metros finales propició que el marcador permaneciera inalterable al llegar el tiempo de descanso.

Tras la reanudación, el Granada adelantó líneas y amenazó la meta de Iker Álvarez mediante sendos disparos altos de Pablo Sáenz y José Arnáiz, aprovechando una leve caída en la intensidad de los locales, quienes sufrieron además las lesiones consecutivas de Alberto del Moral y Adrián Fuentes.

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El decorado del encuentro se ensombreció para el Córdoba en el minuto 79, instante en el que el colegiado expulsó con tarjeta roja directa a Diego Percan por propinar un tirón de pelo a Izan, dejando a los suyos en inferioridad numérica para afrontar el tramo decisivo.

Pese a contar con un hombre menos sobre el terreno de juego, el equipo cordobesista tiró de épica y encontró su premio en el minuto 85, momento en el que Jacobo González enganchó una volea ajustada al palo izquierdo tras un centro de Vilarrasa, desatando la euforia en las gradas.

Durante los seis minutos de tiempo añadido, el Granada intentó lograr la igualada sin éxito ante una defensa férrea, consumándose una victoria que otorga al Córdoba su sexto triunfo consecutivo en la competición regular y le permite seguir soñando.

- Ficha técnica:

1 - Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa; Del Moral (Mikel Goti, m.52), Requena; Carracedo (Jacobo, m.77), Sergi Guardiola (Dalisson, m.77), Kevin Medina (Diego Bri, m.77); y Adri Fuentes (Percan, m.58).

0 - Granada: Astralaga; Casadesús (Lemos, m.58) (Óscar, m.72), Flores, Loic Williams, Diallo; Alcaraz, Alemañ, Trigueros (Izan, m.66); Pablo Sáenz (Sola, m.66), Arnáiz y Zinebi (Petit, m.58).

Gol: 1-0, M.85: Jacobo González.

Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan Muresan (Comité Valenciano). Amonestó a Requena (m.76) por los locales y a Flores (m.31), Diallo (m.41) y Williams (m. 89) por los visitantes. Expulsó con tarjeta roja directa a Diego Percan (m.76) por agarrar del pelo a un rival.

Incidencias: Partido de la jornada 39 de LaLiga Hypermotion disputado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 15.237 espectadores. En la previa del encuentro, el Córdoba ha hecho entrega de una camiseta a Lucía Priego y Esmeralda Coca, las dos primeras jugadoras que han debutado con el Córdoba CF Genuine. El nadador paralímpico Paco Salinas realizó el saque de honor tras su medalla de bronce en la Copa del Mundo de París. El Coto Córdoba CB, además, ofreció su titulo de Segunda FEB al público en el descanso. EFE

ajc/agr/jl

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