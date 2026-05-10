25-26. El Bidasoa derrota a un Frigoríficos que tuvo el último ataque para empatar

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 25 abr (EFE).- El Bidasoa Irún se mantiene en la pelea por la segunda plaza de la liga Asobal después de lograr un sufrido triunfo en O Gatañal, donde doblegó a un Frigoríficos del Morrazo (25-26) que desaprovechó su primera ‘bola de partido’ para certificar su permanencia en la máxima categoría.

El equipo gallego tuvo un último ataque para firmar el empate, pero, incomprensiblemente, Quique Domínguez decidió no atacar con 7 jugadores y su equipo ni siquiera llegó a lanzar pese a tener 17 segundos para preparar esa última acción.

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El encuentro empezó con Mario Nevado castigando a la defensa gallega. El Frigoríficos, pese a la nula aportación del lateral noruego David Valderhaug, logró reaccionar a cada golpe del Bidasoa, hasta que los de Alex Mozas pegaron un primer estirón tras un parcial 1-6 que le concedió una máxima renta de cuatro goles en la recta final del primer tiempo (13-17, min.29).

Una ventaja con la que los irundarras jugaron (15-20, 17-21) hasta que varias paradas del joven Mateo Pallas, que había sustituido a un desacertado Ivan Panjan en la portería gallega, dieron aire al Frigoríficos, que apretó el marcador (20-21, min.46) pese al tiempo muerto de Mozas.

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El Frigoríficos incluso disfrutó de un ataque para ponerse por delante, pero Samu Pereiro cometió falta en ataque. Mario Nevado apareció nuevamente en el ataque del Bidasoa para poner el 24-25, al que respondió rápido Jaime Gallardo.

Faltaban 3 minutos de infarto. Los dos equipos sufrían en ataque. Gorka Nieto consiguió en el minuto 58 el que sería el último tanto del partido. Porque, tras un tiempo muerto de Quique Domínguez, el noruego David Valderhaug culminó su desastroso partido con un lanzamiento por encima del larguero. Mozas también paró el choque, pero su equipo no consiguió sentenciar el encuentro.

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Al Frigoríficos le restaban 17 segundos para sumar un punto de oro. Su entrenador, incomprensiblemente, decidió no atacar sin portero y Pereiro se bloqueó. No hubo lanzamiento a portería y el Bidasoa se llevó los dos puntos para seguir en la carrera por la segunda plaza.

- Ficha técnica:

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25 - Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Arnau Fernández (1), Valderhaug (-), Quintas (1), Manu Pérez (1) y D´Antino (4,2p) -equipo titular- Mateo Pallas (ps), Ludman (-), Pablo Castro (1), Gayo (6), Rivero (3), Samu Pereiro (4), Gallardo (2) y Javi García (2).

26 - Bidasoa: Leo Maciel, Dariel García (1), Nevado (6), Jevtic (-), Peciña (-), Mujica (3) y Rodrigo Salinas (3) -equipo titular- Cavero (3), Xavi Túa, Xavier González (2), Furundarena (-), Esteban Salinas (1), Piotr Mielczarski (5), Gorka Nieto (2) y Vallés (-).

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Marcador cada cinco minutos: 1-2, 4-4, 5-8, 10-10, 13-16, 14-17 (descanso); 15-18, 17-21, 19-21, 21-22, 23-24 y 25-26.

Árbitros: Andreu Marín Lorente y Ignacio García Serradilla (comité catalán). Mostraron tarjeta roja al visitante Ignacio Peciña (min.52) por acumulación de exclusiones. Además, sancionaron con dos minutos a Quintas (2) y Pereiro por parte del Frigoríficos, y a Cavero y Dariel García (2) por parte del Bidasoa.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 28 de la liga Asobal disputado en el pabellón O Gatañal ante unos 1.700 espectadores. EFE

dmg/ism

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