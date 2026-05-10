El edil Pablo Novo sustituirá al alcalde de Zamora como candidato de IU en 2027

Zamora, 10 may (EFE).- El actual concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, sustituirá al actual alcalde de Zamora, Francisco Guarido, único regidor de IU en una capital de provincia española, como cabeza de lista de Izquierda Unida para las elecciones municipales de 2027.

Guarido, que cumplirá doce años al frente del Ayuntamiento de Zamora, ya había anunciado su negativa a continuar un cuarto mandato y la asamblea provincial de IU ha designado por consenso a Novo, de 31 años, como nuevo candidato.

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Del mismo modo, ha acordado que como número dos de la candidatura figure la actual concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas.

El actual alcalde ha indicado que tras 28 años que hará en 2027 como concejal ha cumplido "un ciclo muy amplio" y no va a volver a aspirar a formar parte de la Corporación municipal, aunque ayudará al partido y al nuevo candidato en todo lo que le pidan.

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También ha resaltado que Pablo Novo y María Eugenia Cabezas forman "un tándem extraordinario" y como concejales han sido ambos "muy innovadores".

Por su parte, Pablo Novo, graduado en Historia y máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, ha declarado que para él supone una "enorme responsabilidad" sustituir a Guarido como candidato, una decisión que junto a la de la número dos se adoptó por consenso previamente en las asambleas que semanalmente celebra la agrupación local de IU de Zamora.

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Ha subrayado que IU en Zamora, donde gobierna en el ayuntamiento desde 2015, tienen un equipo "cohesionado" y con "experiencia de gestión pública".

Por ello, ha indicado que el tándem que conforma con María Eugenia Cabezas y con ese equipo cohesionado tiene intención en 2027 de "saltar al ruedo a volver a ganar la alcaldía".

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Además, el actual alcalde les va a ayudar aconsejándoles en muchos aspectos porque la experiencia que tiene es "impagable".

El candidato de IU a la alcaldía de Zamora en 2027 ha explicado que su candidatura se adoptó de forma consensuada por la militancia local, aunque no ha sido una decisión fácil ni resulta fácil la labor de gobierno en el ayuntamiento, que continuará como su prioridad hasta final del mandato.

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La decisión la ha adoptado "desde la responsabilidad, para obtener el mejor resultado y dar el mejor servicio a nuestros ciudadanos", ha declarado.

Por su parte, María Eugenia Cabezas, ha subrayado la experiencia de gobierno de Pablo Novo, quien "a pesar de su juventud tiene una madurez que no tienen la mayoría de los jóvenes hoy en día". EFE

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(foto)

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