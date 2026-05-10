Espana agencias

Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas en barrancos y cauces por las lluvias

Guardar
Google icon

Zaragoza, 10 may (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de algunas áreas de la cuenca ante las alertas por riesgo de lluvias intensas, de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los avisos de la Confederación se sitúan en La Rioja y Navarra, y las provincias de Burgos, Álava y Huesca.

PUBLICIDAD

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro se recomienda a la ciudadanía que esté atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología, el Sistema Automático de Hidrológica del Ebro y en su página web, y seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenida una pareja por intentar abandonar a su bebé de 4 meses en casa de un vecino

Infobae

'Soy un gato', sirenas motorizadas, fantasmas y esqueletos para una odisea anticapitalista

Infobae

Amnistía Internacional celebra la liberación de los activistas de la flotilla

Infobae

Chiara Oliver se abre en canal en su primer álbum: "He encontrado mi identidad artística"

Infobae

La jueza descarta violencia machista en el atropello mortal en La Codosera (Badajoz)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a ocho años de cárcel a una administrativa que accedió sin permiso 1.329 veces al historial médico de su hija y tres de sus nietos menores de edad

Condenan a ocho años de cárcel a una administrativa que accedió sin permiso 1.329 veces al historial médico de su hija y tres de sus nietos menores de edad

La socialista María Jesús Montero pide dinero para la campaña andaluza a cambio de una rentabilidad superior incluso que la de las Letras del Tesoro

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

ECONOMÍA

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

Las empresas invierten en sus trabajadores cuando es más difícil despedirles: tras la reforma laboral de 2022 la formación se quintuplicó

De la subida del SMI a la transparencia salarial: la avalancha de reformas laborales del Gobierno afectará a 22 millones de trabajadores y 3 millones de empresas

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

DEPORTES

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”