Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas en barrancos y cauces por las lluvias

Zaragoza, 10 may (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de algunas áreas de la cuenca ante las alertas por riesgo de lluvias intensas, de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los avisos de la Confederación se sitúan en La Rioja y Navarra, y las provincias de Burgos, Álava y Huesca.

PUBLICIDAD

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro se recomienda a la ciudadanía que esté atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología, el Sistema Automático de Hidrológica del Ebro y en su página web, y seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil. EFE